新闻人物：东山再起的陆克文

Image caption 澳大利亚执政工党新党魁陆克文在和“老冤家”吉拉德的最新交锋中胜出

澳大利亚总理陆克文在周三（26日）举行的执政工党领袖选举中以45票对57票击败现任总理吉拉德，成为工党新领袖，并循例将取代吉拉德出任总理。

这将是陆克文第二次出任总理。2007年11月24日的国会大选中，陆克文带领工党击败自由党领袖霍华德领导的执政联盟，并于同年12月3日首次出任总理。

不过，2010年6月24日，陆克文在工党领袖选举中落败而被迫下台，当时接替他的正是吉拉德。

陆克文一度在吉拉德内阁中出任外交部长，但在2012年2月辞去这一职务。

陆克文在1981年加入工党，并在1998年首次当选为澳大利亚联邦众议员，并担任工党的外交事务发言人。

2006年12月，他当选为澳工党领袖，而吉拉德则出任他的副手。

中国情缘

在西方政界领袖中，陆克文可以说是唯一一位能说流利普通话的“中国通”。

他甚至还在新浪微博上有署名“陆克文议员”的实名帐户，并且已有36万粉丝。从他的微博上来看，过去几天来他一直有留言，而最新一次留言是在本周二（6月25日）。

据媒体报道说，陆克文10岁时，他母亲给了他陆克文一本关于介绍世界古代文明的书，让他第一次接触到中国文化，并开始对中国产生了浓厚的兴趣。

后来当他考上澳大利亚国立大学后，决定把中文作为自己的专业。他不仅研读中国历史，也研究亚洲政治，并为自己起了一个中文名字──陆克文。

而陆克文对中文的喜爱也传到了他的儿女。他的大儿子陆雨德也学习中文，并曾于2005年在上海复旦大学学习。而他的小儿子也在学汉语。

至于他的长女也在2007年嫁给了布里斯班的一位华裔银行家谢若谷。

（撰稿：李文 责编：李莉）