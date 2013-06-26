厄瓜多尔否认向斯诺登提供旅行文件

Image caption 斯诺登在星期一没有按照预定前往哈瓦那

厄瓜多尔外交部的一位高级官员星期三（6月26日）发表谈话，否认厄瓜多尔政府为逃亡的美国前情报部门雇员斯诺登提供了帮助他从香港前往俄罗斯的任何旅行文件。

这位名叫加拉尔萨的厄瓜多尔外交部高级官员在厄瓜多尔首都基多对记者们说，有关传闻不属实，厄瓜多尔领事没有向斯诺登提供护照、难民卡或任何其他文件。

正在厄瓜多尔驻英国大使馆避难并且为斯诺登提供帮助的“维基解密”创建人阿桑奇曾在星期一表示，在美国吊销斯诺登的护照之后，厄瓜多尔政府为他提供了“用于通行的难民文件”。

第四天

已经向厄瓜多尔申请政治避难的斯诺登没有能够在星期一按照自己的预定登上飞往古巴的航班，他在莫斯科机场的滞留到星期三已经进入第四天。

早些时候在马来西亚首都吉隆坡访问的厄瓜多尔外交部长帕蒂尼奥说，厄瓜多尔政府还没有就是否接受斯诺登的避难申请作出决定。

他说，“如果他进入一个厄瓜多尔大使馆，我们将会作出决定。”

美国前情报部门雇员斯诺登公开承认自己向外界泄露了美国情报部门大规模搜集网络情报行动的秘密，目前正在受到美国当局的通缉。

（编译：跃生 责编：路西）