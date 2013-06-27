“甜蜜的平反” - 陆克文东山再起

Image caption 陆克文击败了吉拉德，再次成为工党领袖

澳大利亚前联邦总理陆克文，在失去工党领袖地位三年零二天后，通过党内投票，以相同的方式，在星期三晚击败了取代他的吉拉德，再次成为工党领袖，今天，星期四，在失去总理职务三年零三天后获得联邦总督的任命，再次出任澳大利亚联邦总理一职。

《澳大利亚人报》将陆克文的这次胜利称作是“甜蜜的平反”，因为工党召回了被它罢黜和憎恨的人。

罢黜与挣扎

陆克文当时的副手吉拉德在2010年6月23日宣布她将挑战陆克文的领袖地位，当时陆克文领导的工党在民调中大幅落后反对党。

这一被称为政变的举动使陆克文措手不及，在24日党内投票中放弃应战，失去了领袖地位和联邦总理职务。

其后，吉拉德的支持者指责陆克文不断的制造不稳定和分裂，比如在2010年大选竞选期间不断向媒体透露有损工党的内部消息，致使工党没有在当时的大选中赢得多数，只有靠与独立议员结盟才能够组成少数派政府。

陆克文随后在吉拉德政府内出任外交部长。2012年2月，当陆克文还在美国访问时，吉拉德空出领袖位子，宣布举行党内领袖选举投票。吉拉德的支持者，也是当年陆克文的内阁部长们，轮流上电视指责陆克文，将他当时的政府和陆克文说的一无是处。

陆克文从美国赶回参加角逐，但以大比数在2月22日的党内投票中落败。陆克文退到后排，并称将不再挑战领袖位置。

2013年3月份，陆克文的支持者组织了一次党内投票，但陆克文没有参加。陆克文表示他不再挑战，除非他被党内一致要求再次出任领袖，但一般认为他自知没有足够的票数获胜。这次结果是，他主要支持者辞去了政府内的职务，退到了后排。

东山再起

由于吉拉德出任工党领袖和成为总理的方式不被许多选民认可，少数派政府的困境，以及吉拉德支持者所称的党内破坏稳定的行为，吉拉德和她的政府在民调中所获支持率一直不高。

最近的几次民调显示，在9月14日的联邦大选中，工党将可能面临毁灭性的大败，在众议院中失去30个议席。不少议员，特别是后座议员开始担心在大选后可能“失业”。而如果陆克文出任工党领袖，民调显示，工党和反对党的差距将拉平。

根据当地媒体的报道，陆克文和他的支持者最初希望党内有人劝吉拉德自动辞职，但在2010年以民调低挑战并取代陆克文的吉拉德一再强调她将带领工党参加大选，而她坚定的支持者也表示，他们不会在陆克文的政府内任职。

联邦议会9月14日大选前的最后一个会期在星期四休会，然后议员返回各自的选区，没有机会再举行工党议会成员的党团会议来讨论和解决领袖问题。

在这种情况下，陆克文的支持者星期三中午前在党团成员中征集签名，要求举行特别工党党团会议，举行选举领袖的投票。媒体预测，投票可能会在第二天早上举行。

在征集签名的建议书尚未送到党内有关机构前，当时的领袖，总理吉拉德突然在下午四点后宣布，将在当天，即6月2晚7时举行党内投票，但条件是，败者必须退出政坛，即不参加下届联邦大选。

有一种看法是，吉拉德这样决定，是为了不给陆克文更多的时间去组织选票，或表明当时她认为她有足够的票数。

陆克文这次同意应战，并接受了失败后退出政坛的条件。26日晚7时后的党内投票结果是，陆克文以57对45票胜出。

媒体反应

澳大利亚媒体除了电视外，平面媒体属于二大媒体集团，默多克的新闻集团和菲尔法克斯的报业集团。

电视新闻预测，由于陆克文在选民中受欢迎的程度，陆克文出任工党领袖后，工党在选民中的支持率将上升，大选的竞争将趋激烈。

不过冷静的评论却持有观其行的观点。因为民调是被问者当时的想法和观点，不代表以后的想法与观点。

菲尔法克斯报业集团网站的一篇评论指出，陆克文能否改变工党大选的前景，取决于他能否团结被搞得四分五裂的党，能够与充满敌意的选民沟通，能否挑战勇往直前的反对党。这篇评论认为，陆克文重掌大权，会使许多工党支持者欢迎在大选中有一个比较对等的竞争，但也有人永远不会原谅陆克文拆吉拉德的台，这样的行为从吉拉德接替他起就开始。

菲尔法克斯报业集团网站的另一篇评论指出，工党极不情愿选择陆克文，是一弃，再弃，在最后一刻才选择了他。这部分是因为他在他的一些同僚中极不受欢迎，还因为吉拉德是工会右翼选择的人选，而且支持她到最后一刻，但工党议会党团最终还是选择了“人民的人选”，而不是工会的人选。

评论还认为，吉拉德试验的失败不是因为她是女性。在她刚出任领袖时，她的支持率大幅上升。事实证明她没有能力把民众最初的善意持续发展成为与民众的一种信任和可信的关系。陆克文现在也面临着相同的问题。

默多克新闻集团网站的一篇评论文用幽默的口吻说：“我们昨天听说陆克文是个改变了的人。我们知道他不能改变那么多。一头像陆克文那样的豹子不会改变他的斑点。” 文中还用了各种例子来证明。

默多克新闻集团的《澳大利亚人报》的评论有一个共同点，就是陆克文必须使工党团结起来，因为工党内部问题及矛盾并没有消除。评论的标题就很说明问题：“陆克文必须使工党的航船不沉”，“苦味不消”，“问题大于性格差异”；对于陆克文出任领袖后工党在大选中的机会，一篇将陆克文称为从破坏者到拯救者的评论开宗明义的问道，陆克文救了他自己但他能救他的党吗。

另一篇评论将陆克文再任总理称为是澳大利亚政治史上最伟大的东山再起，但它的标题却很形象地说出了文章作者对工党在这次大选中结果的看法：“从悬崖上掉下去到从阳台上掉下去”。

目前，陆克文还没有宣布他的内阁，吉拉德内阁的多名部长已经辞职，并宣布将退出政坛。陆克文的副手表示，原定9月14日的大选日期也有可能改变。

（责编：东伦）