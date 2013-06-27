曼德拉“病情好转但仍未脱离危险”

Image caption 南非前总统曼德拉的孙女恩迪丽卡到医院探望。

南非总统祖马说，前总统曼德拉的病情好转，但仍未脱离危险。

祖马在与曼德拉的医疗团队谈话过后表示，“和昨天晚上我见到他的时候比起来，他今天的情况要好多了。”

曼德拉的女儿马卡兹维说，曼德拉“仍然健在”，并且对他人的触摸有反应。

此前，南非前总统曼德拉的孙女恩迪丽卡说，曼德拉“仍然病危但情况稳定”。

恩迪丽卡说，曼德拉的家人对支持群众送来的祝福信息感到安慰。

病情恶化

南非总统发言人马哈拉吉星期三（6月27日）表示，前总统曼德拉的病情在最近几天逐渐恶化。

南非总统祖马在咨询过曼德拉医生的意见之后，取消了出访莫桑比克的计划。

94岁的曼德拉是南非第一名黑人总统，他自从6月8日因肺部感染之后就一直留院治疗。

在普勒陀利亚的医院外面，大批支持群众聚集为曼德拉祈福。

接受可能性

当地记者说，南非人民现在似乎已经接受了曼德拉随时会撒手人寰的可能性。

一位支持者对BBC说，“我们不希望看到曼德拉承受太多痛苦，他一生当中已经遭受很多不幸了，我认为应该让他一路好走。”

另一位支持者说，“他去世的时候我们当然会感到难过，但与此同时我们也会庆祝他的一生成就。他为这个国家做了如此多的贡献。”

取消出访

马哈拉吉周三（6月27日）晚间表示，曼德拉的病情在周末进一步恶化。

南非总统祖马已经取消了访问莫桑比克的计划。

总统办公室声明说，“总统祖马代表南非政府对曼德拉再一次表达感谢，全南非人民都支持曼德拉。”

BBC特派记者伍德里奇说，祖马取消出访的决定加深了曼德拉随时会辞世的可能性。

（编译：陈书敏 责编：东伦）