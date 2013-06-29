新加坡同性恋群体2万余人举行盛大集会

Image caption 一名公众挂上写着＂废除377A条文＂的牌子

新加坡同性恋群体在周六（29日）举行大型集会活动中呼吁社会的接纳。这是一个年度活动，从2009年举行至今已成为年度盛会，今年更吸引超过2万人参加，声势浩大。

虽然新加坡社会对同性恋群体的接受度也在提升，不过法律上的《刑事法377A》却被视为有歧视性，是对群体不利的条文。根据该项条文内容，任何男性无论在公共或私人场所进行口交和肛交，都属犯罪行为，违法者可面对最长两年监禁。

去年两名同性伴侣林明钏和朱文良更挑战该法律。他们在粉红点集会上告诉BBC中文网，他们对同性恋者世界其他国家在争取平等权益上的发展感到高兴，也希望在新加坡的性少数群体以及亲友也能因此受到鼓舞。

不愿被列为罪犯

两人在去年底向新加坡法院提出诉讼，要求将 337A 条裁定为歧视和违反宪法。他们表示，尽管并不害怕因为两人之间的同性关系被捕，然而377A条文却把他们列为“罪犯”，因此希望挑战这条法律。

新加坡高等法院在今年4月份驳回两人的申请，裁决中认为同性恋仍是不为社会所接受。另外，法院也表示，废除条例与否，应由国会决定。

Image caption 林明钏和朱文良不希望被列为＂罪犯＂

林明钏和朱文良在申请被驳回后决定上诉。由于案件在受理中，他们不便多谈，但向记者表示“相当乐观”。

谁是少数？

总理李显龙在2007年曾表示多数的新加坡人是保守的，不能接受公开的同性恋性行为，因此政府不宜修改法令。

Image caption 夜幕低垂，人群高举用粉红色玻璃纸包着的手电筒或是亮着手机，形成粉红色灯海。

他在今年1月法庭作出裁决前坚持一贯的立场说：“为什么法律上有这一条文？因为它一直以来都存在，我想我们就保持现状。”

新加坡一些宗教组织就曾公开指出废除条文将打击宗教自由，也有教会动员其他教会团体联合起来呼吁保留条文。

新加坡国立大学法学院亚洲法律研究中心助理教授蔡可欣告诉BBC中文网，即使美国是一个以基督教徒为多数的国家，但提出反对同性恋婚姻的其实是那些懂得拉拢支持的＂少数中的少数＂，而且在争取自身权益的过程中，＂更多时候是在较量谁的声音更大＂。

她认为新加坡的情况也如此，并指出：＂除非我们展开代表性的全面调查，否则很难判断新加坡社会对同性恋群体的态度。＂

同志运动

粉红点活动创始于2009年，今年已是第五届，2009年的出席人数仅为2500人，往后逐年增加，今年达21000人，是人数最多的一次。

主办者表示，出席人数的增加反映了新加坡社会对这一群体的接受度提高。

今年的活动范围限于芳林公园；这是新加坡唯一允许举行示威和集会的场所，参加者聚集园内欣赏音乐会和表演，举行大型野餐。

（责编：威克）