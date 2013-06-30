欧洲议会要求美国全面澄清间谍指称

Image caption 欧洲议会议长舒尔茨要求美国全面澄清间谍指称。

欧洲议会议长马丁·舒尔茨要求美国就有关欧洲盟国官员也被监听的报道做出“全面澄清”。

舒尔茨指出，如果报道内容属实，那么欧盟与美国的关系将受到“严重冲击”。

舒尔茨所指是德国《明镜周刊》最新发表的一篇调查报道文章； 文章根据2010年的秘密文件指称美国对在纽约和华盛顿的欧盟办公室展开了监听等间谍活动。

据《明镜》周刊称，他们所掌握的证据来在逃的签美国情报机关雇员爱德华·斯诺登。

据这些被泄露的机密文件显示，美国间谍入侵欧盟办公室的内部电脑系统，并获取了机要信息。

目前还不清楚美国间谍到底盗走了多少欧盟机密文件。 有分析人士指出，如果美国通过这种手段获得了欧盟在贸易和军事事务方面的决策立场，那么将对美方在相关的谈判中大为有利。

客气要求

舒尔茨在周六（29日）发表的一份声明中表示，他代表欧洲议会客气地要求美国迅速就上述指称做出全面的澄清。

Image caption 斯诺登目前据信仍然滞留在莫斯科机场。

《明镜》周刊同时援引卢森堡外长的话说：“如果报道属实，事件令人恶心。 美国完全与其监视盟友，不如更好地利用资源管好自己的间谍”。

卢森堡外长所指明显是时下继续发酵的斯诺登逃亡揭秘事件。

据信，斯诺登目前仍然住在莫斯科机场。 他上周末从香港飞抵莫斯科。

美国政府已经以盗窃政府财产、未经授权透露国防信息和机密情报罪起诉他。 如果定罪，斯诺登最长可能获刑10年。

美国副总统拜登周末也再次敦促厄瓜多尔不要准许斯诺登政治避难。

秘密监听

与此同时，《明镜》周刊周日（30日）刊登报道文章称，除了在纽约和华盛顿欧盟把公室之外，在布鲁塞尔和的欧盟办公室里也藏有美国的窃听监控装置。

杂志说，这份美国国家安全局的文件清楚地说明欧盟是它们的一个目标。

报道说，有关建筑里安装了微型麦克风，电脑网络受到入侵，使得美国国家安全局能查看欧盟人员的电子邮件和他们的内部文件。

报道称，欧盟驻联合国的代表也处于类似监控下。

报道曝光说，五年多前，欧盟安全专家曾在布鲁塞尔欧盟总部大楼里发现过电话和网络窃听装置。

美国官员说，搜集的情报对全球打击恐怖主义至关重要。

（编译/责编：晧宇）