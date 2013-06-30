法国德国要求美国就间谍指称做出解释

Image caption 斯诺登目前据信仍然滞留在莫斯科机场。

法国和德国政府要求美国就有关美国情报部门监听欧盟办公室窃取情报的指控做出解释。

法国外长法比尤斯说，如果有关的报道属实，这种行为是完全不能接受的。

德国司法部长施纳伦贝格尔表示，这种行为让人联想起冷战。

美国目前对有关的指控没有做任何说明，国家情报局官员表示，美国政府会透过外交渠道向欧盟适当回应。

入侵网络

此前，德国《明镜》周刊表示，该杂志看到了一份机密文件，显示美国情报部门窃听欧盟机构，并入侵欧盟电脑网络。

《明镜》杂志说，前美国中央情报局分析员斯诺登向其出示了有关文件。

在报道曝光之后，欧洲议会议长马丁·舒尔茨要求美国就监听报道做出“全面澄清”。

舒尔茨指出，如果报道内容属实，那么欧盟与美国的关系将受到“严重冲击”。

获取信息

Image caption 欧洲议会议长舒尔茨要求美国全面澄清间谍指称。

据这些被泄露的机密文件显示，美国间谍入侵欧盟办公室的内部电脑系统，并获取了机密信息。

目前还不清楚美国间谍到底盗走了多少欧盟机密文件。

有分析人士指出，如果美国通过这种手段获得了欧盟在贸易和军事事务方面的决策立场，那么将对美方在相关的谈判中大为有利。

《明镜》周刊同时援引卢森堡外长的话说：“如果报道属实，事件令人恶心。 美国与其监视盟友，不如更好地利用资源管好自己的间谍”。

（编译/责编：陈书敏）