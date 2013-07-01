普京：斯诺登必须停止泄密美国机密

Image caption 斯诺登因为披露美国“棱镜”网络监控计划而被美国通缉。

俄国总统普京告知美国前情报部门雇员斯诺登，若想留在俄国，必须停止泄露美国机密。

他说，莫斯科从未引渡过任何人，“现在也没有这样做的意图”，并表示如果斯诺登得到其他国家庇护，他可以自由离开。

30岁的斯诺登据信藏身在莫斯科机场的一家饭店中。

斯诺登公开承认自己向外界泄露了美国情报部门大规模搜集网络情报行动的秘密，受到美国当局通缉。

上周末，德国《明镜周刊》和英国《卫报》表示，他们看到了一份机密文件，显示美国情报部门窃听欧盟机构，并入侵欧盟电脑网络。

《明镜》杂志说，斯诺登向其出示了有关文件。该杂志说，这份美国国家安全局的文件清楚地说明欧盟是它们的一个目标。

普京在莫斯科举行的记者会上说，“俄国从没有将任何人递交到任何地方。”

“如果他想留在这里，必须满足一个条件 -- 他应该停止目的在于损害美国伙伴国的工作，虽然这话从我的嘴中说出，可能会让人感到奇怪。”

他强调，斯诺登“不是我们的特工，并没有与我们合作”，俄国谍报部门“从没有与他共事，而且也不会与他共事。”

普京举行记者会的同时，美国总统奥巴马向记者证实，美国与俄国就引渡斯诺登的问题举行了“高层次”会谈。

（编译/责编：东伦）