斯诺登寻求庇护受阻 多个国家表示拒绝

Image caption 斯诺登已提出避难申请的国家名单尚无法获得独立证实。

在逃的美国情报机构窃听内幕揭秘者斯诺登在国际上寻求政治庇护的可能性正在减少，有越来越多的国家拒绝向他提供庇护。

包括西班牙在内的7个欧洲国家表示，申请庇护者必须在这些国家境内提出申请。

印度和巴西也表示拒绝。

在逃的美国情报机构窃听内幕揭秘者斯诺登已经放弃向俄国申请政治庇护的请求。此前，克里姆林宫要求斯诺登要想获得俄国的政治庇护就必须停止泄露更多情报。

斯诺登申请庇护国家 拒绝庇护： 澳大利，巴西，芬兰，印度，爱尔兰，挪威，波兰，西班牙，瑞士。

澳大利，巴西，芬兰，印度，爱尔兰，挪威，波兰，西班牙，瑞士。 撤回申请: 俄罗斯

俄罗斯 等待表态: 玻利维亚，中国，古巴，厄瓜多尔，德国，冰岛，意大利，荷兰，尼加拉瓜。

玻利维亚，中国，古巴，厄瓜多尔，德国，冰岛，意大利，荷兰，尼加拉瓜。 没有证实: 法国，委内瑞拉。

据信，目前仍滞留在莫斯科机场中转区的斯诺登还向包括中国在内的其它20个国家提出避难申请。美国政府已向斯诺登提出间谍罪和盗窃政府财物罪指控，并吊销了他的旅行护照。

星期一，斯诺登通过维基解密网站发表一份措辞强硬的声明，指控华盛顿向外国领导人施压，要他们拒绝向他提供庇护。

身为美国前中情局分析员的斯诺登于6月23日从香港飞往莫斯科。这是斯诺登沉默多天后首次对外发表的最新声明。

俄国、挪威、奥地利和波兰是第一批证实斯诺登提交政治庇护申请的国家。

“封嘴条件”

但俄罗斯总统普京在周一告诉记者说，“如果斯诺登想留在这的话，只有一个条件，那就是他必须停止从事目的在于损害美国盟友的工作，无论这种话从我的嘴里说出来听上去有多么的奇怪。”

克里姆林宫的一名发言人说，斯诺登在听到普京的表态后撤回了向俄国申请政治庇护的请求。

俄国总统普京的发言人告诉记者说，“他放弃了他的这一打算，放弃了获得留在俄国的机会。”

而斯诺登最早提出政治庇护申请的厄瓜多尔曾一度对莫斯科有可能接受斯诺登感到松了一口气。

早些时候，厄瓜多尔总统曾告诉法新社说，“在他看来，向俄国政府提出避难申请将最终解决斯诺登难题。”

但现在莫斯科成了一个死胡同，无疑将增加厄瓜多尔接受斯诺登的压力。厄瓜多尔因为担心受到美国的经济制裁在是否接受斯诺登的问题上一直举棋不定。

厄瓜多尔已经允许维基解密的创始人阿桑奇在它的伦敦大使馆内避难，斯诺登在自己的声明中还称厄瓜多尔敢于接受挑战美国利益的人给全世界树立了一个榜样。

（编译/责编：路西）