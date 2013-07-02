越战奇闻： 美国军医40年后完“臂”归赵

Image caption 阮光雄说：“我的臂骨是我对战争的贡献的证据。我会把它放在家里的玻璃柜里”。

一位在越战中失去右臂的北越老兵40多年后与自己的断臂重逢。

1966年，曾是越共士兵的阮光雄在一次战斗中被美军击伤俘获。

在他的伤臂出现坏疽后，美国军医阿克谢拉德为他做了截肢手术。

阿克谢拉德保留了截肢的骨架，作为他救治敌军士兵的善举的纪念。

从2012年起，阿克谢拉德开始寻访阮光雄的下落，希望将他的臂骨归还给他。

领养老金的证明

阮光雄说，近半个世纪后重新看到自己的断臂很高兴。

他说：“我的臂骨是我对战争的贡献的证据。我会把它放在家里的玻璃柜里”。

阮光雄说，他的服役档案丢失了，他希望可以用臂骨作为证明，争取领到老兵养老金。

阿克谢拉德回忆说，他为阮光雄作了截肢手术后，他的同事把断臂的皮肉煮掉，用铁丝把臂骨和手指骨固定好，让他作为纪念。

阿克谢拉德说，他把臂骨带回美国后，这些年来一直放在家里。

现在让它与主人“重逢”，也是为了彻底翻过这一页。

越战在1975年结束，估计有58000美军士兵和300万越南人在越战中丧生。

（编译：腾龙 责编：路西）