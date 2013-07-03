新闻背景：掌控实权的埃及军方

Image caption 军队仍然处于埃及的政权之巅。

埃及军方宣布罢免总统穆尔西，军方首脑上电视向全国发表公开讲话，宣布暂停宪法。

埃及军方首脑阿卜杜·法塔赫·阿西西将军在宗教领导人和将军们的簇拥下，在电视上说，大法官将在过渡时期接管权力，准备新的总统和议会大选。

他说，大法官将暂时接管颁发总统令的权力。

穆尔西总统2012年8月从武装力量最高委员会手中接过行政和立法权，但处于国家权力之巅的仍是军队。

许多人认为，掌握着最大实权的军队就像一个独立王国，我行我素。

埃及现任国防部长兼任武装部队最高委员会主席阿卜杜·法塔赫·阿西西将军（General Abdelfattah al Sisi） 去年8月12日受穆尔西任命上台，但不到一年时间内就成了反政府力量心目中的希望。

当时，这一任命被解读为穆尔西希望以此削弱武装力量委员会的实权。

但目前时局的发展表明，阿西西和他的军队仍然大权在握，而且在7月1日发布声明，警告穆尔西政权，如果不对“人民的意愿”作出回应，军队可能再次出手干预。

传统

在“阿拉伯之春”前，埃及有三位总统先后执政；他们都分别任命了自己的国防部长，本人也都有军方背景，都赋予了军队无可比拟的权力和优厚待遇。

最“厚待”军队的是穆巴拉克。

埃及军队人员共46万，拥有大量土地和公司企业，在社会经济生活中也扮演着提供就业机会的角色。

但是，军方巨大的影响力长期以来就受到激烈批评。

对埃及军方拥有的产业和商业利益规模有不同的估算，从占国民总产值8%到40%，不一而足，且很难确切估计。

这是因为军方的收入和军事预算都属于国家机密，不得公开。

军方拥有的公司不但生产武器装备，还提供民用消费品和服务。

埃及军方的影响远远超过了军队及其拥有的工商企业。

埃及绝大部分省长都是退役军官，许多主要的政府机构和国营企业的掌门人也都是退役将军，其中包括埃及三大地产开发商。

埃及的主要基建项目也有军方参与。

（编译：郱书 /责编：李莉）