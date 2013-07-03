印度尼西亚展开地震救援

Image caption 有当地居民在地震中失去亲人。

印度尼西亚发生里氏6.1级地震，大量房屋损毁，目前救援工作正在展开。

当地时间星期二，苏门答腊岛西北部亚齐省发生地震，造成至少22人丧生，超过200人受伤。

有报道称，地震发生时，亚齐省的一座清真寺倒塌，6名儿童丧生，另外14人被困在废墟中。

印度尼西亚灾害管理中心官员说：“我们的搜索救援队正在指挥群众撤离，估计仍有14名儿童被困在废墟中。”

他说，地震持续了15秒左右，数以千计的房屋倒塌受损。

印度尼西亚地处环太平洋火山带，是世界上最活跃的地震带之一。

2004年，印度尼西亚曾发生里氏9.1级地震，引发印度洋海啸，导致超过23万人丧生。