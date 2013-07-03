斯诺登父亲发公开信赞扬儿子为英雄

Image caption 斯诺登被其父赞扬为当代的美国英雄。

因披露美国情报机关监听公众信息而正在逃亡的爱德华·斯诺登的父亲朗尼·斯诺登发表公开信，赞扬儿子为美国英雄。

由朗尼·斯诺登和人权律师费恩共同署名的公开信把爱德华·斯诺登形容为“现代的保罗·利维尔”，称赞他“拒绝向不公正的做错事的政府屈服”。

保罗·利维尔是美国独立战争中的英雄，他连夜骑马狂奔，将英军即将来袭的消息通知了美国军队。

公开信说，爱德华的所作所为，唤醒了对情报机构采取忽视态度的沉睡的国会，敲响了应当立法阻止滥用情治权力的警钟。

批评奥巴马

公开信还批评了美国国家安全局局长克莱珀尔，称其在斯诺登事件曝光前回答国会质询时“撒了弥天大谎”。

克莱珀尔在回答民主党参议员韦登询问国安局是否搜集美国公众的“任何数据”时回答说，“没有，从未有意做过”。

公开信还指责总统奥巴马没有对克莱珀尔作出公开批评。

在最近一次接受《华盛顿时报》采访时朗尼·斯诺登表示，他最初曾经对儿子违背保密誓言的行为感到失望，但之后想法开始发生变化。

他说：“如果我儿子所接触的信息使他感到美国宪法正面临威胁，那么，他擅自作出的泄密决定肯定不是违宪行为。”

(编译：沙漠/责编：伊人)