美国男子打破吃热狗世界纪录

Image caption 观赛者们为吃热狗大赛的参赛者加油

在美国纽约康尼岛举行的一年一度吃热狗比赛中，美国人乔依·切斯纳特（Joey Chestnut）10分钟咽下了69个热狗，打破了保持7年的68个热狗的世界纪录。

在女子比赛中，索雅·托马斯（Sonya Thomas）吃了37个热狗，保持了她的冠军头衔。

第一届吃热狗大赛于1916年举办，当时的最高纪录只是吃了13个法兰克福热狗。

在周三举行的热狗大赛中，数以千计的观赛者们吃热狗大赛的参赛者们加油。

切斯纳特的主要竞争对手马特·斯托尼（Matt Stonie）只吃下了51个热狗。

“我觉得有点撑，”切斯特在获奖后调侃道，“我太高兴了，事情发展得不能再好了！”

同时，人称“黑寡妇”的托马斯以领先三分之一的成绩完胜第二名，但依然无法匹敌她去年吃下45个热狗的壮举。

她说，“（因为他们给我准备的）水很烫，太烫了。”

比赛大张旗鼓的在体育频道ESPN进行直播，通常只有专业赛事享此待遇。

编译：语恒/责编东伦