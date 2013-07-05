美国男子打破吃热狗世界纪录
- 2013年 7月 5日
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在美国纽约康尼岛举行的一年一度吃热狗比赛中，美国人乔依·切斯纳特（Joey Chestnut）10分钟咽下了69个热狗，打破了保持7年的68个热狗的世界纪录。
在女子比赛中，索雅·托马斯（Sonya Thomas）吃了37个热狗，保持了她的冠军头衔。
第一届吃热狗大赛于1916年举办，当时的最高纪录只是吃了13个法兰克福热狗。
在周三举行的热狗大赛中，数以千计的观赛者们吃热狗大赛的参赛者们加油。
切斯纳特的主要竞争对手马特·斯托尼（Matt Stonie）只吃下了51个热狗。
“我觉得有点撑，”切斯特在获奖后调侃道，“我太高兴了，事情发展得不能再好了！”
同时，人称“黑寡妇”的托马斯以领先三分之一的成绩完胜第二名，但依然无法匹敌她去年吃下45个热狗的壮举。
她说，“（因为他们给我准备的）水很烫，太烫了。”
比赛大张旗鼓的在体育频道ESPN进行直播，通常只有专业赛事享此待遇。
编译：语恒/责编东伦