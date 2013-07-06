日本参院选战正酣自民党形势大好

Image caption 朝野各党和各候选人正投入一场声嘶力竭的参议院选战。

这个周末日本各地开始热浪滚滚的街头上，朝野各党和各候选人正投入一场声嘶力竭的参议院选战，从多个传媒纷纷发表的民意测验来看，首相安倍晋三领导的执政自民党正形势大好。

连立场一向不亲自民党的《朝日新闻》周六（7月6日）也以“自民党超小泉之势，参议院选举序盘情势调查”的标题，发表该报过去两天向全国选民做的电话调查结果，说明自民党很可能通过7月21日全民投票选举参议院议员倍增议席，加上执政公明党的议席，能确保执政党在参议院取得过半席位所需的122个议席。

民调显示的结果

《朝日新闻》报道说，尤其在全国31个只有一席的独立选区，除了冲绳有点苦战形势、岩手和山形两县选战激烈外，自民党在其它28个选区选情都遥遥领先，可与2001年前首相小泉纯一郎政权时自民党夺取参议院选举27个独立选区中25个的胜势看齐，而在选政党的比例投票区，安倍自民党更有超过小泉自民党当年获得20个议席之势。

从官方电视台NHK等其它传媒各自发表的最新民意调查结果来看，自民党目前有4成选民支持，其它政党没有一个拥有与之对抗的力量。

而安倍政权支持率近来从高踞了半年的7成下降到6成形势下，部分不满或不信“安倍经济学”的选民，看来是有意支持无论在政治、安全保障，还是经济、社会福利等政策方面向来都与自民党对立鲜明的在野共产党。

未来的政治变化

选情明朗令不少日本政治分析都已明确指出，自民党如果与公明党合作夺回参议院过半议席的优势、消除目前执政党在国会众、参两议院优、劣形势的别扭局面，预计安倍将“趁热打铁”、推进他执政的最大政治目标-修改和平宪法，谋求自卫队能超越自卫定义，参与同盟国武力攻击第三国的集体自卫权等。

中国军方9名将领上个月与日本自卫队6名退役将领在北京举行的“东北亚安全论坛2013”上，也已表明中国极为警惕安倍推动集体自卫权。

BBC中文网记者日前听一名安倍内阁高官对这种日本内外普遍存在的分析形容：“安倍现在是非常重视他的‘经济学’对参议院选举产生的效果，但我想安倍一向更重视政治目标”。

尽管现在维护宪法的共产党和社民党正在呐喊反对改宪的主张，但过去反对修宪的执政公明党现在的立场是“必须对国民解释清楚为什么要修宪”所反映的软化迹象，也预示着参议院大选后日本难以避免的政治变化趋势。

（责编：萧尔）