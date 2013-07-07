英国77载梦圆 穆雷赢得温网男单冠军

Image caption 穆雷在震天欢呼声中捧起温布尔登男单金杯。

在稍早结束的2013温网男单决赛中，英国选手穆雷直落三局击败世界一号种子德约克维奇夺冠。

这是穆雷首度温网夺魁，也是继美国公开赛以来，再次在大满贯赛中击败德约克维奇夺冠。 决赛三局的比分分别是6:4 7:5 6:4。

今年26岁的穆雷来自苏格兰。 今天在温布尔登主场15000多名观众的震天呐喊绝大多数是为穆雷喝彩，场上气氛类似去年伦敦奥运穆雷在网球决赛的经历。

场外英国各地大批公众在电视实况转播中观看了这场比赛。这场历时3小时10分钟的鏖战在炎热的气温下进行，气温一度超过40度摄氏度。

穆雷是在1936年英国选手弗雷德·佩里赢得温布尔顿网球冠军之后，第一个再次捧杯的英国选手。

过去弗雷德·佩里喜欢越过拦网庆祝胜利，但今天英国的温网冠军则弯膝跪在绿茵场上表达胜利的喜悦。

（编译：蒙克，责编：晧宇）