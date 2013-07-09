“古巴改革进入国企改革关键阶段”

Image caption 古巴经济改革后出现了私人农产品批发市场

古巴有限的资本主义试验进入关键阶段。古巴经济政策委员会主席马利诺·穆里略（Marino Murillo）周二（7月9日）称，该国经济改革进入了对国有企业实施改革，给予国企更多自主权的重要阶段。

穆里略对美联社说，这一阶段改革的目标是增加国企的效率，那些效益好的国有企业可以保留更多的利润。

目前古巴国有企业的所有利润都上交国家。而政府对企业的预算和资源分配并不取决于企业的成绩。新的改革设想一些企业可以保留50%的利润作为生产投资。

不过，他并没有进一步透露下阶段改革的细节，比如向哪些企业下放权力，那些没有效益的企业的命运又会是什么样。

2012年，古巴政府给制糖业更多自主权并对政府相应主管部门重组的行动至今并没有带来糖产量的提高。

穆里略说未来18个月将是劳尔·卡斯特罗总统改革计划“最复杂”的一部分。

古巴经济和社会方面的改革从2010年开始，目前已经有限的开放了私营企业并放松了社会层面的许多控制。

在经过了50年的国有经济体制后，成千上万古巴人已经合法的做起了自己的生意，也开始有了私人耕种的土地。最近的一项试点计划下，数十个独立的非农业合作社成立了起来。

古巴当局还允许了私人买卖房屋和二手车并放松了对旅游的限制。

不过，古巴领导人坚持说不会全面拥抱资本主义。

（编译/责编：李莉）