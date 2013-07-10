波士顿爆炸案被告首次出庭否认一切控罪
- 2013年 7月 10日
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波士顿马拉松爆炸案被告焦哈尔·特萨尔纳伊夫首次出庭，否认对他的一切控罪。
19岁的特萨尔纳伊夫受到13项控罪，都与在4月15日的两起爆炸中使用大规模杀伤武器有关。
他戴着手铐脚镣，身穿橙色囚衣。法官宣读控罪后，他回答“无罪”。
检控方可以针对其中一些控罪要求对他处以死刑。
当地时间早晨7点30分就有人在法庭外等候，准备进法庭旁听，但是庭审只持续了7分钟。
被告的两个姐姐身穿穆斯林服装也来到法庭。在庭审过程中，一个姐姐哭泣起来，另一个则抱着孩子。
特萨尔纳伊夫的哥哥在爆炸后警方大规模搜捕行动中被打死。他哥哥据信也参与了爆炸攻击行动。
特萨尔纳伊夫兄弟居住在马萨诸塞州波士顿附近的剑桥镇，著名的哈佛大学就在那里。
他们2011年前后来美国，并一直在美国生活。
特萨尔纳伊夫兄弟来自俄罗斯车南部的高加索动乱地区，是车臣人。
波士顿爆炸导致3人死亡，260多人受伤。