加拿大就油罐车出轨爆炸展开刑事调查

Image caption 发生油罐车出轨爆炸的梅干提克湖镇靠近美加边境。

加拿大警方就魁北克省一辆油罐车上周六（7月6日）出轨爆炸事件展开刑事调查。

魁北克警方说，这是基于目前找到的证据做出的决定。

刑事调查的焦点放在列车的刹车是否被认为松开，导致列车自行向坡下加速滑行，终致酿成出轨、起火爆炸并毁坏至少30幢楼房的惨剧。

至少15人在事件中丧生，约35人仍无下落。

警方呼吁下落不明者的亲友提供牙刷、剃须刀和其他可能提供DNA样本的物品，以便当局通过DNA鉴定辨别死者身份。

刹车失灵

这列拉着72节原油油罐的列车上周五半夜前停靠在距事发地点梅干提克湖镇约11公里处的南泰斯镇。

机车的5台引擎中有4台被关闭，剩下1台继续运作，以保持刹车系统处于工作状态。

不久，南泰斯镇的消防队员就接到车上起火的报告前去灭火。

但很快列车的刹车显然失灵，开始沿铁轨顺坡而下滑行并不断加速，18分钟后在梅干提克湖镇出轨爆炸。

刹车失灵的原因目前仍在调查。

魁北克交通安全调查官员表示，列车起火与随后发生的事件的关系是调查的关键。

南泰斯镇消防队队长兰伯特说，消防队员救火时，最后1台引擎被关闭。

他说，这是与这辆油罐车的东主 MMA 公司商定的救火标准程序。

但是，MMA 则声称为灭火而关闭最后一台机车引擎可能导致刹车失灵。

MMA 公司首席行政官伯克哈德本周将到梅干提克湖。

（编译：郱书 / 责编：尚清）