民调：中韩与亚洲他国对日印象悬殊

Image caption 韩国和中国对日本印象不好的人均有显著增加

日本多个传媒周五（7月12日）引述美国智库机构“皮尤研究中心（Pew Research Center）”今年3、4月间对亚洲各国做的一项民意调查结果，显示中韩两国对日本的印象急剧变坏。

民调说，中国被访者“对日本印象非常坏”的有74%，比08年调查时增加4成；韩国被访者有38%，也同比增加2.5成。

调查结果还显示，如果加上“对日本没什么好印象的”的人，中国被访者则有90%、韩国则有77%。

民调结果同时说明，但在亚洲其他国家，民意却与中韩非常悬殊，例如马来西亚有80%的被访者称“对日本印象良好”，印尼、澳大利亚、菲律宾、巴基斯坦也是“对日本印象良好”的国家。

调查还有“对日本首相安倍晋三的印象”和“日本是否充分道歉二战行为”的栏目，中韩两国被访者都有85%表示对安倍“不持好印象”，而韩国被访者有98%称“不认为日本充分道歉”，中国被访者持同一意见的占78%。

共同社认为“看来中韩两国对日本的印象变坏有领土纠纷和历史问题的背景”、《朝日新闻》形容“亚洲各国对日感情一分为二”、《产经新闻》指出“中韩讨厌日本比08年激增与亚洲各国对照鲜明”。

另一台湾民调

与日本也存在领土和殖民统治历史纠纷的台湾似乎不在皮尤研究中心的调查范围内。

不过日本驻台机构交流协会委托外部公司在台湾做的一项民意调查显示今年1月台湾20至80岁的千名被访者，仍有43%把日本列为“最喜欢的国家和地区”，维持以往最喜欢国的首位排名，同时日本还是台湾被访者“最想去旅行的国家”，占38%。

最喜欢国家排名第二的是美国、中国、新加坡，各占7%。

当时《产经新闻》分析此一调查结果说，“该调查是在今年4月日台缔结容许台湾渔民到尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）海域捕鱼的《渔业协定》前，但喜欢日本的台湾民意已比去年调查时增加2%，相反对美中两国各降1%。