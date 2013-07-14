日本计划加强自卫队海军陆战队功能

Image caption 日本自卫队目前并没有海军陆战队这一兵种

据报道，日本防务省已基本决定在《防卫计划大纲》中期报告中明确提出强化日本自卫队的海军陆战队功能。

《防卫计划大纲》是日本长期防卫力量建设的指导方针，中期报告将在年内制定。

日本共同社援引防务省有关人士透露，防务省认为，中期报告应该反映出尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近与中国关系紧张，日本有必要推出重视岛屿防卫的措施。

日本自卫队目前没有海军陆战队这一兵种。

中国威胁

今年5月间，日本执政的自民党新防卫计划大纲建议书曾经明确表示，为了应对中国的军事威胁，日本有必要建立海军陆战队。

但是，中国方面反驳说，中国威胁论不过是日本在为扩军找借口。

日本今年提高国防预算，这也是日本10多年来首次增加军费。

夺岛能力

日本共同社14日刊登的报道称，防务省消息人士强调，即使充实自卫队的海军陆战队功能，“也不会超出专守防卫的范围”。

据报道，防卫省7月末将派防卫副大臣江渡聪德访美，议程包括与美国国防部副部长卡特就制定包括充实海军陆战队功能在内的新防卫大纲进行磋商。

报道还说，《防卫计划大纲》中期报告争取在将海陆空自卫队整编为新的部队并扩大编制的基础上，增加与美军的联合演习以强化夺回岛屿的能力。

（撰稿：苏平 责编：罗玲）