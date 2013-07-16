澳大利亚陆克文政府取消碳排放税

图像加注文字， 陆克文政府上台后，决定将这个碳排放交易计划提前一年。

澳大利亚政府表示将取消碳排放税，并以碳排放交易计划取而代之。

根据澳洲的《清洁能源法案》， 澳洲污染最严重的500家企业从2012年7月１日起开始支付碳排放税，直到2015年。在2015年时，碳排放税将由一个碳排放交易计划取而代之。

不过，陆克文政府上台后，决定将这个碳排放交易计划提前一年，即在2014年7月1日实施。

陆克文总理说，从明年7月1日开始，澳洲将废除每吨24.15澳元的固定碳税，而采用每吨介于6澳元至10澳元的浮动碳税。

陆克文表示，从财政上来说，这是一个负责任的作法。

他指出，澳洲污染最严重的370家企业将继续为碳污染付税，但有关开支将减少，从而减轻消费者的负担。

陆克文表示，此举将使澳洲家庭每年节省380澳元，这主要通过降低电和天然气等能源消耗来实现。

碳排放税是陆克文的前任吉拉德在2011年实施。吉拉德当时承诺在3年时间里以固定税率征收碳排放税，并在案2015年7月采用以市场为基准的浮动碳税。

当局实施碳排放税在澳曾掀起轩然大波，此事一直存在争议。陆克文在上月扳倒吉拉德，重新担任工党党首和澳总理之后，要求陆克文早日废除碳税的呼声高涨。