墨西哥塞塔斯贩毒集团大毒枭被生擒

Image caption 美国曾悬赏5百万美元抓捕塔维诺·莫拉勒斯，使他成为世界上头号通缉犯之一。

世界最大毒枭之一、塞塔斯贩毒团伙头目在靠近美国边境被墨西哥海军陆战队员擒获。

40岁的米格尔·塔维诺·莫拉勒斯（Miguel Anguel Trevino Morales）是墨西哥残暴的贩毒团伙塞塔斯（Zetas）的头目。他和两个打手在靠近美国边境小镇Nuevo Laredo被抓获。

墨西哥官员说，在他们驾驶的小货车上，一共搜出8支枪和200万美元现金。

塔维诺·莫拉勒斯以残暴闻名。他以下令大屠杀和组织世界范围的贩毒而被墨西哥和美国当局通缉。

他在2012年塔维斯贩毒集团的创建人被击毙后成为该组织的头目。

他的落网是墨西哥总统培尼亚去年12月就任以来最重要的逮捕行动。

头号通缉犯

培尼亚总统上台后，保证改变前政府打击贩毒的策略，以通过执法机构对付地方贩毒团伙为突破口，而不是以往的只盯住大毒枭的做法。

墨西哥官员说，墨西哥警方在海军陆战队和直升机的支援下在靠近美国边境抓获了塔维诺·莫拉勒斯。

抓捕行动中双方没有交火，毒枭束手就擒。

据信，墨西哥警方得到了线民的告密。

塞塔斯贩毒团伙原本是另一个墨西哥犯罪团伙Gulf的武装翼。它的成员很多是开小差的墨西哥特种部队士兵。

它很快以其凶残称霸贩毒市场，手段包括将绑架的敌对团伙成员斩首。

到2012年，塞塔斯据信已经成为墨西哥最大和最有实力的贩毒团伙。

美国曾悬赏500万美元抓捕塔维诺·莫拉勒斯，使他成为世界头号通缉犯之一。

BBC在墨西哥城的记者格兰特说，墨西哥当局担心，最新的逮捕可能导致塞塔斯内部的争权火拼。

（编译：腾龙/责编：董乐）