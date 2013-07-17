安倍访东海岛屿宣称主权一步不让

童倩

BBC中文网日本特约记者

2013年7月17日

图像加注文字， 安倍在石垣岛视察负责警戒钓鱼岛（日称尖阁诸岛）的海上保安厅石垣支部时登上巡逻舰＂石垣号＂。

日本首相安倍晋三周三（7月17日）先后访问了冲绳石垣岛和宫古岛，他向岛民演讲时说：＂尖阁诸岛历史上、国际法上都毫无疑问是日本固有领土，不存在领土归属问题，我们不考虑让一步＂。

安倍周三上午在石垣岛视察负责警戒钓鱼岛（日称尖阁诸岛）的海上保安厅石垣支部，下午在宫古岛视察担负同样任务的航空自卫队宫古岛分屯基地。

在海保厅石垣支部，安倍登上巡逻舰＂石垣号＂，激励船员说：＂现在挑衅我国领土、领海、领空主权的行动持续，尤其是中国舰船频繁接近和徘徊尖阁诸岛周边，进一步增加领海警戒的严峻环境，在此我高度评价诸君尽力警戒我国领海等任务，我也有继续率领坚决守卫我国领土、领海、领空的决心＂。

安倍当天下午在航空自卫队宫古岛分屯基地时，也激励自卫队员说：＂希望你们胸怀自信与骄傲，为坚持我国主权竭尽全力＂，他也同样指出东海的严峻局势说：＂针对侵犯西南地区领空的措施激增，警戒、警备领空正成为极为重要的课题，进一步增加这个基地角色的重要性，的确是收集情报、警戒监视、侦查活动成关键＂，安倍也重申他坚决守卫国民生命、财产和领土、领海、领空的决心。

近半世纪的首访

安倍是周二下午抵达冲绳县的，尽管在目前日本各党投入炽热的参议院选战中，安倍几乎每天在各地巡回助选，不过日本传媒分析他到访冲绳一是为了突出执行日美达成在冲绳县内转移美军普天间机场协议的意志，二是为了访问石垣和宫古，实现他＂希望慰问守卫尖阁诸岛诸君＂的夙愿。

包括官方电视台NHK在内的多个日本主流传媒周三都着重报道了安倍访问的举措和再三强调守卫钓岛的决心，并形容＂首相竞选期间走访离岛是例外，看来是谋求鲜明地加强岛屿防卫的姿态＂。

NHK还特别指出，在职首相访问石垣岛是1965年美国把冲绳主权归还日本前，当时的首相佐藤荣作以来首次，时隔48年。

石垣岛和宫古岛都是东海上的岛屿，在日本行政划分上也都隶属冲绳县。石垣岛是日本距离钓岛最近的岛屿，近年因中日钓岛主权纠纷，以往作为观光地的石垣岛，在日本加强西南防卫的战略中，日益提升着军事价值。

宫古岛也是类似石垣岛的军事要塞，并面临公海，近年中国军舰进入太平洋军演时，都被观察到穿过宫古岛附近的公海，出入太平洋。