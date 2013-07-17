查非法资金 韩前总统全斗焕被“抄家”

2013年7月17日

图像加注文字， 全斗焕拒不缴纳非法资产在韩国引起公愤

韩国检察厅星期二（7月16日）搜查了韩国前总统全斗焕及其家人住宅以及家族企业等十多处地点，以发现被全斗焕私匿没有上交的非法财产。

韩联社称，检察厅派出近百名工作人员对全斗焕的私宅、其长子运营的出版社“时空社”及韩国最大香草农庄香草村等17处地点进行了搜查。

检方没收了大批文件、账簿以及电脑硬盘等，甚至动用了金属探测装置。

搜查人员还带走了多个昂贵的美术作品以及瓷器，这些物品将被暂时保留在韩国的国立美术馆。

韩联社称，如果能够证实这些珍品都是全斗焕的财产，它们将被充入国库。

韩国6月通过被韩国媒体称为“全斗焕追征法”的针对公务员犯罪的《没收特例法修订案》，有关修订案延长了追征公务员非法所得财产的时效，并将追征范围扩大到第三方。

检方相信全斗焕为躲避追讨资产，将巨额非法所得转移到家人以及亲友名下。

追缴

全斗焕1979年12月发动军事政变夺得韩国统治大权，直到1987年被迫下台。

他在1995年被捕，1997年4月17日被以“军事叛乱”、“内乱”和“贪污受贿”罪分别判处无期徒刑和追缴2205亿韩元、17年有期徒刑和追缴2628亿韩元。

但是在被判刑不久即得到特赦的全斗焕多年来只上交了533亿韩元。韩国检方2003年曾因不满全斗焕的不配合态度申请法院要求全斗焕公开其财产明细。

韩国媒体上个月披露，全斗焕的长子全宰国在被誉为避税天堂的英属维京群岛有一个注册公司，而公司注册的时间正是全斗焕一家被指隐匿非法所得面临巨大压力之际。

全斗焕还被指在被要求上缴非法所得后以子女名义购买大量房地产。

对全斗焕财产的追讨时效原为今年10月，而《没收特例修订案》生效后，追讨时效已经延长至2020年10月。