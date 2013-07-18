《朝日新闻》中国微博帐号被删引争议

Image caption 《朝日新闻》周四报道，该报在中国开设的所有微博帐号，从7月16日起已经无法登陆。（新浪网微博截图）

日本第二大报章《朝日新闻》周四（18日）报道，该报在中国开设的所有微博帐号，从7月16日起已经无法登陆。

《朝日新闻》中文网报道说，该报自2011年起在中国两大门户网站“新浪”和“腾讯”开通了微博，之后又在“搜狐”和“网易”也开通了微博账号，均以“朝日新闻中文网”的名义注册了正式的官方微博。在新浪和腾讯微博上合计共有约130万粉丝，是粉丝数量较多的外国媒体微博之一。

报道还引述朝日新闻社国际本部的本部长古山顺一表示，该报正在向4家微博营运公司咨询情况，并称，如果是被故意封锁账号的话，将感到非常遗憾。古山还强烈希望各公司能够尽快恢复有关的微博账号。

BBC中文网记者刚刚在新浪、腾讯、搜狐和网易微博上检索，无法检索出“朝日新闻中文网”的微博帐号。

近年来，有不少外国媒体都纷纷在中国微博平台上开设帐户并发布新闻，包括英国通讯社路透社旗下的路透中文网、《金融时报》旗下的FT中文网、美国新闻集团旗下的《华尔街日报》中文网等，而这些微博帐号目前也仍然运作正常。

不过，去年，美国《纽约时报》中文网在正式推出其网站前夕也在中国各大网站开设了微博帐号，但不久均被删除。随后，由于《纽约时报》发表了有关前中国总理温家宝家族私人财富的报道，《纽约时报》的英文和中文网站也遭到中国官方屏蔽，至今仍没有恢复向中国网民开放。

网民评论

在中国微博上，不少网民对《朝日新闻》微博帐号被删纷纷发表评论。

署名“辛子IN日本”的新浪网友表示，“朝日新闻中文网”的所有微博账号一夜之间无端被封。作为一份始终对中国保持友好的日媒，这种做法太过分了！作为“朝日新闻”多年的读者和“朝日专栏”的作者，作为微弱的个体，我只能自封微博对此表示抗议。也同时对朝日新闻中文网各位一直以来的努力表达尊敬与谢意。”

另一名网友“蔡成平”也表示，“天朝如此处理朝日新闻，真是引亲者痛仇者快，是要将日媒逼向集体反华啊。附图为朝日新闻今日的声明性报道。”

认证身份为“复旦大学日本问题专家”的复旦大学历史系教授冯玮认为，“日本第二大报朝日新闻中文网在新浪等四大微博上的账号均无法登陆。有网友戏称，这是抗日战争的 ‘大捷’ 。也有网友戏称，这是继发明 ‘大规模说服性武器 ’ 之后，先行用 ‘大规模删除性武器 ’ 抗日。微评：不管朝日对华采取什么立场，封号肯定授人以柄，壮大反华势力。”

(撰稿：李文/责编：李莉)

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读者反馈

光明前的黑暗，暴风雨来得更猛烈啪！！！他这样做，只会有更多的人反对，他已成惊弓之鴎，自掘坟墓！！！！！！！！！！！！！！moyan, china