新西兰议会大厦在地震中受损

Image caption 惠灵顿港口码头也在地震中受到损坏。

新西兰首都惠灵顿西南近海周日（21日）发生6.5级地震，但未造成重大伤亡。

地震发生在新西兰南岛与北岛中间的库克海峡中，位置更为接近南岛。

据报，长达一分钟的地震造成铁路运输中断，部分地区停电，以及包括港口码头和首都惠灵顿的议会大厦在内的很多建筑受损。

据美国地质勘测公布的数据称，震中位于距新西兰南海岸约57公里处深度为10.13公里的海底。

尽管地震损坏了一些建筑并造成局部停电，但是新西兰官方表示没有海啸的危险。

火山地震带

地震发生在当地时间17:09（格林尼治便准时间05:09）； 北部奥克兰也感到了地震。

新西兰位于著名的环太平洋火山地震带，经常发生火山爆发和地震。

据悉，这个国家平均每年经历大小地震1.4万次，其中20%的地震级数在里氏5.0以上。

2011年2月，新西兰的基督城发生里氏6.3级地震，造成185人死亡。

（编撰/责编： 晧宇）