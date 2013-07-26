朝鲜花展纪念停战 李源潮志愿军墓献花

朝鲜周五（7月26日）举行“金日成花”、“金正日花”展览，纪念朝鲜战争停战60周年。

当天，正在朝鲜参加停战纪念活动的中国国家副主席李源潮前往桧仓中国人民志愿军烈士陵园献花。

花展

朝鲜普通民众和军人在平壤的“金日成花金正日花展览馆”参观了各种珍贵花卉。

展览馆内除了展览鲜花之外，还配合展出了朝鲜军方武器和设备。

朝鲜当局说1950至1953年发生的朝鲜战争最后是朝鲜取得了战争的胜利。

一名28岁的母亲和家人参观花展时表示：“庆祝战争胜利60周年纪念，我们带儿子来这里分享击败帝国主义的两位大将军的伟大思想。”

献花

中国媒体报道，李源潮前往的桧仓志愿军烈士陵园安葬着毛泽东之子毛岸英。李源潮当天还在平壤参谒存放有阵亡志愿军名录的友谊塔。

朝鲜战争在1953年7月27日停战，但并未签订和平协议，不过朝鲜人仍然称7月27日为“战争胜利纪念日”。

朝鲜官方纪念朝鲜战争停战60周年的主要活动是星期六在平壤的大规模阅兵活动。

平壤街头挂满了庆祝胜利的标语布条，除了大型阅兵之外，傍晚还有焰火表演。

纪念朝鲜战争停战60周年的活动将是金正恩2011年上台后，朝鲜最大规模的全国性活动之一。

（编译：陈书敏 责编：高毅）