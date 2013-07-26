美国俄亥俄绑架案罪犯被判终身监禁

Image caption 卡斯特罗将终生不得走出监狱

被认定绑架和强奸3名女性达10年之久的美国俄亥俄州男子阿里尔·卡斯特罗同意认罪，以换取终身监禁并不得获得假释的处罚。

法庭认定，卡斯特罗分别在2002年、2003年和2004年绑架了20岁的奈特、16岁的贝利和14岁的德赫苏斯。

今年5月，32岁的奈特、27岁的贝利和23岁的德赫苏斯从卡斯特罗的一所房子里获救。

首先获救的是贝利，她在卡斯特罗离家外出时高声呼救，在邻居帮助下逃脱。警察随后赶到，并且在房子里发现了奈特和德赫苏斯。

现年53岁的卡斯特罗除被控绑架和强奸之外，还被控谋杀，因为他在其中一位女性怀孕之后对其实施殴打和饥饿折磨，最终导致其流产。

认罪协议

根据卡斯特罗同法庭达成的认罪条件，他将终身不得出狱，其财产将被收缴，并将被确定为性攻击者。

这项协议也使得他不再受到进一步的指控，并且不会被判处死刑。

俄亥俄州克利夫兰地方法院法官拉索在星期五（7月26日）上午做出宣判时多次提醒卡斯特罗，他将永远不能出狱。

拉索法官问卡斯特罗，“这一点明白吗？”卡斯特罗回答说，“明白。”

代表奈特、贝利和德赫苏斯的律师事务所发表声明说，他们的当事人对这一结果感到“满意”。

（编译：跃生 责编：李莉）