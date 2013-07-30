美中人权对话 人权组织促设定切实指标

2013年7月30日

图像加注文字， 美中在7月10日至11日的战略和经济对话期间确定了本次人权对话的具体日期。

美中第18次人权对话7月30日至31日在中国云南昆明举行。 人权观察组织发表文章，督促美国政府应该在对话中设立可实际衡量的切实指标。

美国政府表示，会在对话期间提出希望中国改善包括法治、宗教信仰自由、言论自由、少数民族权利和劳工权利等等方面人权的要求。

美国国务院发言人真·萨奇（Jen Psaki）在一份声明中指出，促进人权仍然是美国外交政策的一个关键宗旨，包括针对中国，美国都致力于在这一问题上继续与中国政府展开坦诚和深入的讨论。”

本次美中人权对话的日期是在7月10日至11日举行的美中战略与经济对话期间确定的； 在这次战略与经济对话结束前，美方向中方提出了对藏族和维族人权问题的关注。

关注焦点

美方指出，自2009年以来已经有120多名藏人在抗议行动中自焚； 新疆维族与汉族关系紧张，暴力事件时有发生。

美国政府顾问部门——美国国际宗教自由委员会在对话前夕要求美国政府向中国提出自1999年以来继续打压法轮功运动的问题。

委员会主席卡特琳娜·斯威特（Katrina Lantos Swett）还在接受CNN访问时表示：“我们对西藏僧人、地下基督教会、民运组织，以及诸如刘晓波和艾未未这样的言论自由追求者都相对了解更多，但是法轮功长期遭受打压却往往变得熟视无睹了。”

衡量标准

人权观察组织也在对话前夕发表声明，督促美国政府坚持要求中国政府公开制定可衡量的改善人权条件的指标。

人权观察组织的中国事务负责人索菲·理查森（Sophie Richardson）指出：“真正重要的人权对话应该是中国政府直接与中国人民之间举行的，而在这一领域新政府表现毫无诚意。”

理查森表示，新政府虽然在准备废除臭名昭著的劳教制度方面似乎有所动作，但是继续对反对意见和反对人士采取毫不容忍的态度。

这次美中人权对话将由美国国务院负责民主、人权和劳工事务的代理助理国务卿乌兹拉·泽雅和中国外交部国际组织和会议司李军华司长将率领各自代表团参加。