斯诺登已离开莫斯科机场进入俄国境内

Image caption 斯诺登6月23日从香港搭乘航班飞抵莫斯科机场后，一直滞留在该机场转机区内

逃亡俄罗斯的美国前情报人员斯诺登的律师向BBC证实，斯诺登已经获得俄罗斯庇护，并离开莫斯科机场，进入俄罗斯境内。

俄国国际文传社也引述消息来源说，“斯诺登今天（周四）已越过俄罗斯边境控制，进入俄国境内”

在斯诺登揭秘事件曝光后一直帮助他的揭秘机构“维基解密”在推特网站说，斯诺登获得俄罗斯发出一年有效期的临时庇护。他是在维基解密的萨拉·哈里森的陪同下离开。

去处自决

机场新闻办公室告诉BBC，斯诺登是约于当地时间下午二时离开的。

此前，斯诺登的代表律师对俄罗斯国际文传社表示，斯诺登已获得俄罗斯联邦入境署提供的有关文件，获准离开莫斯科机场的转机区。

虽然不少新闻机构都派驻记者在机场守候，但是斯诺登的离去却没有媒体知道。

协助斯诺登的俄罗斯律师阿纳托利·库齐利纳说：“由于安全关系，斯诺登的行踪不会公开，因为他是全世界最重要的被追捕者。他的去处由他自己决定。”

俄美关系

虽然俄罗斯给与斯诺登临时庇护的决定可能加剧该国同美国的紧张关系，但是克里姆林宫一位资深官员乌萨科夫说，两国关系不会受到影响，因为斯诺登事件“相对来说不重要”。

乌萨科夫说，普京总统多次表示这不会影响两国关系的特质。

他说，没有迹象显示美国总统奥巴马要取消九月到莫斯科的访问。

滞留机场

斯诺登自今年6月23日从香港搭乘航班飞抵莫斯科机场后，一直滞留在该机场的转机区内。

而俄罗斯官方之前也表示，正在考虑斯诺登提出的庇护申请。

美国官方已经起诉斯诺登泄露美国电子监控计划的详情。美国司法部长曾经想莫斯科保证说，一旦斯诺登被引渡回美国受审，他不会面对死刑。

但俄罗斯方面表示，无意把斯诺登交给美国。

有关“监控门”事件也在全球不少国家都引起强烈反应，包括美国的亲密盟国和传统敌对国家。

(撰稿：李文/田耕 责编：董乐)