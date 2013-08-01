美通过涉亚太海域决议 中国强烈反对

Image caption 中国在东海和南海与邻国就海洋主权争议日趋频繁，引起国际社会不安。

针对美国国会参议院通过涉南海、东海决议案，中国外交部发表声明，指中国强烈反对这项决议案，并向美国提出“严正交涉”。

中国外交部周四（8月1日）以发言人华春莹答记者问的形式，在官网发表上述声明。

这项声明指出，由美国国会少数议员提出的这项决议案“罔顾历史和事实，无理指责中方，所发出的信号是错误的”，中方对此表示强烈反对，已向美国提出严正交涉。

中国当局认为，这项决议虽无法律约束力，但意在针对南海、东海问题向中国施压。

参院决议

声明说，中方敦促美国国会相关议员“尊重事实，纠正错误”，以免使有关问题和地区形势更加复杂化。

美国参议院7月29日通过决议案，指美国“将强烈支持和平解决亚太海域领土、主权和司法争议”。

决议案谴责中国为改变领土现状而在钓鱼岛周边及南海“威吓和动用武力”。

决议还强调亚太地区的航行自由“事关美国的国家利益”，称美国将毫不动摇地根据日美安保条约应对“任何武力攻击”。

主权争议

中国国家主席习近平日前在中共一次高层会议上表示，在海洋主权争议方面，北京将搁置争议，寻求合作发展，但也强调中国不会放弃主权要求。

近年来中国在东海和南海与邻国就海洋主权的争端日趋频繁，引起国际社会的不安。

（编译/责编：路西）