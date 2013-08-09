阿富汗发生针对中国人袭击 3人死

Image caption 驻阿富汗中资公司最大担忧是安全问题。

中国驻阿富汗大使馆周五（8月9日）向新华社记者证实，阿富汗首都喀布尔前一日发生一起针对中国公民的刑事案件，造成3名中国人死亡，另有两名中国人失踪。

据新华社的报道，中国驻阿富汗大使馆9日发表声明说，这起刑事案件发生在喀布尔的公寓楼内。

报道说：“使馆已同阿富汗内政部、外交部及国家安全总部进行交涉，要求阿方尽快查明案情，缉拿凶手，寻找失踪人员，并采取切实措施保障在阿中资机构和中方人员安全”。

但新华社这条简短的新闻没有说明案件和受害人及其所属公司的详情。

大型中资企业

虽然阿富汗近年来治安局势一直很差，但一些中国大公司一直在阿富汗经营，其中包括中冶（中国冶金科工集团公司）、中铁（中国铁路工程总公司）、中石油、华为、中兴和江西水利等大型国有和民营企业。

中冶目前在阿富汗施工的项目是阿南部卢格尔省的艾纳克铜矿开采项目。艾纳克铜矿是世界上最大的铜矿之一，已探明储量相当于中国国内铜矿总储量的三分之一。

此外还有很多中国商人在阿富汗经商。

安全问题也一直是驻阿富汗中资企业员工的最大担忧。过去曾发生过中国工程师被绑架的案件。

去年9月份，中共中央政治局前常委、政法委书记周永康曾突然到访阿富汗，并看望驻阿富汗中资企业的代表。相距此前一次中国高官访问该国隔46年之久。

（撰稿：立行 /责编：董乐）