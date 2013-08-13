台湾驻挪威代表：将全力协助车祸死伤者

2013年8月13日

图像加注文字， 台湾旅游团所乘坐的巴士，据了解是一辆在瑞典登记注册的大巴士。

台湾驻挪威代表告诉BBC中文网，已经派遣代表处官员前往协助周一发生车祸的台湾旅游团。

台湾驻挪威代表于德胜向BBC中文网表示，虽然当地派驻人员不多，但是已经请台湾侨民一起协助处理。

挪威时间本周一（8月12日）一辆搭载了23名台湾旅行团游客的大巴士在距离挪威首都奥斯陆大约近500多公里的卑尔根附近发生重大车祸。

挪威的媒体报道说，旅游团搭乘的大巴士与另外一辆挪威当地的大巴士发生对撞，造成两人死亡，一名死者是台湾旅游团的女性团员，另一名据称是当地居民。

于德胜说，台湾旅游团成员中，一人死亡、两人重伤，5人轻伤，而伤者都在医院救治当中，而且除了提供死伤者的协助之外，也正在协助家属前往挪威。

旅游团则是由台湾的凯旋旅行社组织安排，台湾媒体报道说，凯旋旅行社表示，已经联络到了所有团员 的家属，并安排家属在台湾时间周三晚间搭机飞往挪威。

台湾的媒体报道说，死者是现年26岁的林玟伶，车祸发生的地点则是距离卑尔根约200公里外、名叫索根达尔的小镇。

据称挪威当地的媒体将车祸发生的原因归咎于道路过于狭窄，不应行驶大巴士，但是也有报道称，挪威公路局官员驳斥这种说法，称车祸发生的道路没有问题。