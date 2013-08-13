荷兰盗画案休庭 部分名画被焚成灰烬

2013年8月13日

图像加注文字， 被盗名画中包括毕加索、莫奈、高更等多名艺术大师的作品。

六名罗马尼亚人被控从荷兰某博物馆盗窃名画一案开审后不久旋即宣布休庭。

负责审理此案的布加勒斯特法庭宣称，因急需考查一些法律问题，因此不得不休庭至九月十日。

上述六名罗马尼亚人被指控去年十月从荷兰鹿特丹艺术厅窃走多件世界级名画，其中包括毕加索、高更和莫奈的名作。

被盗名画包括毕加索的《小丑头像》，莫奈的《滑铁卢桥》，马提斯的《黄白条外衣的读书少女》，高更的《窗前少女》，以及英国画家弗洛伊德的《闭目女子》。

名画被毁

警方称，有证据显示一些被盗名画已经被烧毁。 目前还不清楚哪几幅名画已经被毁。

罗马尼亚警方表示，他们今年二月在搜查涉案主犯多加鲁（Radu Dogaru）的住处时，在嫌犯母亲家的火炉中发现了一些画布灰烬和一些用于绷紧画布的铁钉。

被告的律师表示，被告周二（13日）已经通知公诉方，愿意以交还剩余名画为条件换取减轻量刑。

据悉，六名被告中还有一名仍然在逃。

法庭同时表示，也需要时间研考五名在押被告提出的保释请求。

大宗窃案

据荷兰官方表示，这是该国自1991年阿姆斯特丹梵高博物馆20多幅名画被盗以来最大一宗名画被盗案。

据介绍，罗马尼亚国立艺术馆的一位艺术专家几个月前被朋友私下邀请帮忙“鉴定”一批油画，这位鉴定师的及时举报为警方破案提供了关键线索。

当这位名叫玛丽安娜·德拉古的鉴定师发现被鉴定油画是真迹的时候，立即向当局报警。

据称，当窃案主嫌犯被捕后，嫌犯母亲为消灭罪证将一些名画付之一炬。

主嫌母亲居住在罗马尼亚东部的多瑙河三角洲地区。 她在最初承认焚毁名画之后又很快矢口否认。