日本关注战败日举动引起的国际反应

Image caption 日本阁员集体参拜靖国神社等举动引起中国和韩国不满。

日本在68周年战败日凸显的靖国神社问题和首相安倍晋三的致辞周五（8月16日）仍是各大传媒持续议论的话题，各大传媒并都关注着中、美、韩等国际社会反应。

其中，《朝日新闻》集中指责安倍致辞没向亚洲受害国道歉“是不敢正视历史”。

报道以中国的日本问题专家对官媒《人民日报》旗下的《环球时报》分析“这恐怕是表示日本政府转换对历史和战争的态度”，来说明安倍此举会令中韩认为日本在回避加害责任。

报道也引述美国卡内基国际和平基金会的高级研究员詹姆斯的话来说明美国忧虑东北亚局势紧张。

《朝日新闻》还以社论指出，首相如何对待历史，中韩和欧美各国都关注，日本一旦失误，就会孤立于国际。

《每日新闻》的社论也说靖国神社问题不仅在中国看来是肯定战争，就算在美国看来也是挑衅1952年美国主导下的《旧金山条约》。

《日本经济新闻》更具体报道，日美酝酿美国副总统拜登今秋、总统奥巴马明春访日，美方存在敦促安倍与中韩改善关系的意图。

报道说，美国基于加强日美同盟，打算容许日本行使集体自卫权，但如果安倍过分激发中韩反日，美国就可能考虑延缓，令安倍谋划受挫。

支持安倍的舆论

支持安倍的《读卖新闻》和《产经新闻》周五的社论都避谈中国，只针对韩国。

这两份都认为日韩早已解决历史纠纷的报纸，前者认为韩国总统朴槿惠周四在“光复节”上的演讲“整体上抑制了感情，回避直接拿慰安妇问题、领土问题批评日本，可能显示不想再恶化关系”；后者反驳朴槿惠演讲说“期待日本不要再触及过去伤害过的人的痛处”，指责“韩国也不要翻出已解决的旧账”。

Image caption 尽管争议声不断，安倍在国内仍然获得一定的民意支持。

网络上既有不少网民称赞安倍8•15“表现智慧”，也有不少网民称安倍没参拜靖国神社“令人失望”。

《东京新闻》的社论则是引用五名战争遗属的话，来反映遗属们有人不满安倍缺“不战誓言”的致辞、忧虑安倍政治。

社论引述77岁的二瓶治代说“现在提倡修宪和国防军的政治家是因不懂战争才说得轻巧”等。

另一方面，多个日本主流传媒周五关注着以色列一名政府高官最近因指“广岛、长崎核弹受害追悼仪式是日本独善其身”被日本抗议、遭免职的问题是否反映日本在国际上开始孤立。

曾负责以色列总理府网络公关战略的高官丹尼尔•西曼在其Facebook上说“广岛、长崎是日本侵略的报应”、“日本应追悼被日本帝国主义大量屠杀的中国人、韩国人、菲律宾人等”。

该Facebook内容在日本通过驻以使馆周四抗议后删除，以色列总理府也声明“不代表政府立场”。

（责编：叶靖斯）