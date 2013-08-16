越南活动人士拟成立新政党推动民主

Image caption 因为在博客上批评共产党政府而被捕的越南活动人士范越涛。

越南一群活动人士宣布，准备建立一个新的政党，推动越南的多党民主制。

这群活动人士中包括几名垄断国家统治权的越南共产党的著名党员。

越南共产党对政治异见人士的宽容度极小，仅最近数月，越南当局就关押了近四十名在互联网上批评共产党统治的活动人士。

只要质疑共产党在越南对权力的垄断，就可以被认为是严重犯罪。

所以这群宣布准备建立新政党“民主社会主义党”的活动人士，正在担当很大的风险。

事实上，这群活动人士中有两人是越共当局支持的官方机构“祖国战线”的领导成员，他们的身份可能会为他们的行动提供保护。

设想能否付诸实践？

宣布成立新政党有一个背景，那就是越南政府要求公众对政府提出的改革苏联式宪政的建议提意见后，最近全国数月来一直在进行异常热闹的关于政治体制的辩论。

一组学者起草了一份请愿书，呼吁越南推行多党民主制，现在已经有数千人签名。

越南共产党政府对经济管理不力，加上内部四分五裂的派系争斗，破坏了公众对共产党领导层的信任，但是对它的统治权并没有形成真正的威胁。

而现在的新政党也只是一个设想，即使真的成立了，目前也很难猜测，新政党的活动权限会有多大，或者它将被允许存在多久。

（翻译：嵇伟 责编：尚清）