安倍推动日本给越菲等国援助巡逻舰

童倩

BBC中文网日本特约记者

2013年8月19日

图像加注文字， 越南和菲律宾等国对日本巡逻艇具有相当兴趣

日本大报《朝日新闻》周一（8月19日）以“中国背景令东南亚各国考虑引进日本巡逻舰”为题，报道越南继印尼、菲律宾后，成为新一个开始考虑引进日本巡逻舰的国家。

报道引述越南政府传出的消息说，越南管辖渔船安全的农业农村开发部水产局今年1月为了保护在南海作业的渔船，成立了海上管理部队并考虑引进日本巡逻舰来充实监视和追击机能。

越南7月已向日本派遣调查团，要求日本研究利用海外开发援助ODA等制度援助越南。

而日本政府内传说“首相安倍晋三非常关心援助越南巡逻舰的事务”。

八国谋求合作

报道说，除了越南，日本目前还受到其他国家蜂拥而至的海上合作要求，已展开合作的有菲律宾、马来西亚、印尼和吉布提；正谋求合作的有越南、斯里兰卡、肯尼亚和坦桑尼亚。

已展开的合作包括04年起援助海上交通和救助设备及培养人材等，其中07年提供印尼3艘27吨级巡逻舰、今年7月与菲律宾达成协议，援助10艘40米长的大型新巡逻舰。

《朝日新闻》说，日本巡逻舰在东南亚为主的地区人气上升，背景是各国与中国的主权争执引起海上纠纷增加。

而安倍政权也积极地与各国合作，目前日本预算和人材已供不应求。

重视海洋警备

报道引述日本国际合作机构JICA的分析说，与二十世纪战争形态比，现在反恐和防海盗成了重要课题，而发展中国家在开发海洋资源中，急需提升海岸警戒的装备。

分析说，日本的装备和技术精良，以菲律宾为例，获得日本巡逻舰的海岸警备队甚至令本国用美国旧舰作主力舰的海军嫉妒，加上08年以来陷入经济不景气并与中韩激烈竞争困境的日本造船业积极向菲政府提建议、推动合作。

分析还说，巡逻舰的费用也比军舰便宜得多，日本海上保安厅的年预算只等于一艘神盾舰的价格，所以日本巡逻舰受到发展中国家亲睐。

“亲日形势20对2”

与中国有南海主权纠纷的东南亚各国今年以来与日本接近的形势明显，安倍今年也已出访东南亚三次，并准备着第四次，今年12月东盟首脑还预定在日本举行特别首脑会议。

美国皮尤研究中心7月发表今年春天在亚洲各国做的民意调查结果，说明除了中韩两国，其他国家被访者对日印象良好的都占多数。

常驻华盛顿的国际问题评论员古森义久指出：“在亚洲，除了朝鲜这个异数外，亲日国家有20个，反日国家只有中韩两个，是连日本人都不知道的20对2的真实形势。”