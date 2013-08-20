巴前总统穆沙拉夫被控下令暗杀贝·布托

Image caption 穆沙拉夫否认与贝·布托遭暗杀有关

巴基斯坦前总统穆沙拉夫被控在2007年下令暗杀该国前总理贝·布托，并被起诉谋杀等三项罪名。

巴基斯坦检控官星期二（8月20日）作出有关起诉，穆沙拉夫在法庭否认所有控罪。

贝·布托2007年12月在巴基斯坦大选竞选期间参加一次群众集会时遭遇自杀炸弹袭击身亡。

穆沙拉夫当时声称是塔利班武装发动了暗杀袭击，但布托的支持者则认为是穆沙拉夫政权和军方高层策划了暗杀行动。

联合国2010年发布的一份调查报告批评巴基斯坦政府没有对布托的集会提供适当的保安措施，同时也对暗杀事件发生后当局进行的调查工作提出严厉批评。

报告指责巴基斯坦情报机构阻挠了对布托遭暗杀事件的调查。

1999年通过军事政变上台的穆沙拉夫在2008年遭弹劾并失去军方支持而被迫下台，流亡海外。

巴基斯坦法院2011年发布逮捕令，指责穆沙拉夫参与暗杀布托的行动。

穆沙拉夫今年3月返回巴基斯坦试图参加议会选举，但随即被取消候选人资格并被捕。

（编译/责编：伊人）