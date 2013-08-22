律师指英当局非法扣押《卫报》记者伴侣

2013年8月22日

图像加注文字， 格林沃尔德（右）和米兰达现定居在巴西的里约热内卢。

代表英国《卫报》记者格林沃尔德同性伴侣的律师向英国高等法院提出禁制令的要求。

戴维·米兰达是英国记者格林渥德(Glenn Greenwald)的伴侣。格林渥德是最早在《卫报》发表美国国家安全雇员斯诺顿揭秘内容的记者。

周日28岁的戴维·米兰达从德国乘飞机在伦敦希思罗机场中转，前往里约热内卢，但是他在伦敦机场被扣留了九个小时，而且被切断了同外部的联系。

九个小时是根据英国反恐法规定能够把个人在海关扣留拘禁的最长时间。格林渥德说，戴维·米兰达的个人物品被没收，包括手机，电脑和电脑存储记忆。

系列报道

格林渥德根据斯诺顿提供的文件发表了一系列关于美国国家安全局电子监控项目的报道。斯诺登目前已经得到俄罗斯的临时政治庇护。

米兰达的代表律师莱德说，他们向高等法院提出要求，禁止政府有关部门检查米兰达的手机和电脑，禁制令为期14天。

莱德并要求政府有关部门说明，打算和谁分享在米兰达的手机和电脑所取得的资料。

在法庭提出申请的时候，莱德向法官表示，有关部门以“起诉”作为威胁，将米兰达在希思罗机场扣留问讯九个小时、随身物品也被扣押检查，属“非法行为”。

根据莱德的说法，米兰达在希思罗机场转机前往巴西时所携带的笔记型电脑、手机以及DVD碟片共九项物品被当局扣押。

律师事务所的声明说，已经展开诉讼程序“以保护敏感新闻材料的私密性”，其目的是寻求法庭发出禁制令，暂时限制当局使用扣押米兰达所取得的资料。

米兰达是巴西籍公民。据称经常为伴侣格林渥德经手处理一些采访事宜。米兰达先前在德国会见了一名美国纪录片导演，返回巴西途中在伦敦希思罗机场转机时被英国当局以反恐法律加以扣押。

英国首相府及包括警察在内的各个部门都坚称引用的法律规定没有错误，扣押米兰达的程序也“完全合法”。