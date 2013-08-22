叙利亚“化学攻击”：法国呼吁武力回应

Image caption 叙利亚反对派活动人士称化学攻击造成1000多人遇难。

法国表示，如果叙利亚当局被证实对它自己的人民使用了化学武器，国际社会需要对其采取“武力回应”。

法国外长法比尤斯发表这番言论前，叙利亚反对派活动人士称，有数百人周三在首都大马士革发生的化学攻击中丧生。

联合国已经请叙利亚允许在该国的联合国武器检查员前去调查。

目前还没有迹象显示，大马士革当局会允许他们前往事发地点调查。

联合国武器检查员所在地距离最近发生化学攻击的地点大约15公里远。但是，他们只能访问以前联合国与叙利亚政府同意的三个地点。

他们能够到访被指周三化学攻击的真正发生地，以便弄清肇事方的可能性微乎其微。

如果化学攻击中使用了沙林毒气，那么联合国小组就需要在这些化学物质的痕迹消失之前几天抵达出事地点，否则将无稽可查。

叙利亚政府坚称是反对派发动了这起化学攻击。

联合国秘书长潘基文认为，对这起化学攻击的调查刻不容缓。

法国外长法比尤斯在接受法国电视采访时说，如果有关化学攻击指称被证实的话，“法国的立场是必须对此做出反应，而这一个反应有可能是以武力形式出现的。”

不过，他并没有进一步说明，但是他排除了对叙利亚出动地面部队。

周三发生的化学攻击的总共死亡人数没有得到证实，但反对派活动人士称有超过1000人遇难。

（编译/责编：尚清）