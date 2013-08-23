日媒看薄熙来抗争：避死刑的双簧戏

Image caption 以民间电视台为主的日本传媒似乎更关心中国法庭用微博公开审理过程和网民的反应。

日本各大传媒到周五（8月23日）为止，非常冷静地报道周四起在中国济南被公审的前重庆市委书记薄熙来否认指控他在大连执政时期受贿和滥用职权的法庭争辩。

在日本，一般民众对案件的被告否认警察怀疑、否认检查机关指控，往往与被告承认一样，都视为司法审理的普通过程，传媒要让一般日本民众理解薄熙来否认指控在中国审案是例外、理解中国网民的热议，可能还不太容易。

如果从这个角度上来看，一些传媒只报道薄熙来否认控罪并没深入分析就不奇怪，以民间电视台为主的传媒似乎更关心中国法庭用微博公开审理过程和网民的反应，并议论这个即使在日本看来也是法庭公开审讯过程的崭新手法。

“经妥协的罪名”

但对关注中国和了解中国政治动向的日本传媒来说，还是冷静地从起诉薄熙来的具体内容、薄熙来支持着在法庭外的声援，来看薄熙来否认指控、积极辩驳这个出乎意料的局面。

《读卖新闻》周五的报道标题是“‘反腐败’的政治秀-薄熙来被告初公审”，内容说公审薄熙来是习近平政权力求以“老虎、苍蝇一起打”来恢复中共腐败丧失的威信、提升政权凝聚力的宣言，但从起诉“老虎”薄熙来的罪名却回避了其重庆执政时代滥用职权和妨碍调查妻子杀人案这些关键嫌疑来看，这次公审“是习近平政权与支持薄熙来的党内、军内势力的妥协产物”。

瞩目的“表演”声

官方电视台NHK周五说“这个动摇中共领导层的政治丑闻公审，正以薄熙来与检方以及检方方背后的党领导层对立的例外姿态展开”，《朝日新闻》也认为薄熙来的抗争显示对习近平政权的敌意，指出“公审周五继续，看来薄熙来否认受贿和滥用职权的指控也会继续”。

报道引述北京法律界和外交界曾认为“薄熙来只要认罪，判决就大概可以15年有期徒刑令这个政治案平安落幕”，但“薄熙来明确与检方争斗的姿态，有人猜测是‘表演’”，不过《朝日新闻》没并指出谁在表演和表演什么。

倒是《日本经济新闻》报道薄熙来否认指控时分析说，“看来习近平政权优先党内安定，拉开了回避薄熙来死刑的公审帷幕”。

（责编：萧尔）

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读者反馈：

读卖解读的比较到位

<strong>谢庆, 中国、重庆</strong><br/>