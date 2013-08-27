脸书首次发布各国政府索取信息报告

Image caption “脸书”的报告列出了世界74国政府执法部门索取用户信息的数据。

社交网站Facebook（又称“脸书”）公布了多国政府今年上半年索取用户信息的数据。

脸书周二（8月27日）发表的 《全球政府信息索取报告》披露了世界74个国家政府的信息索取细节。

这是脸书首次发表此类报告。

2013年1-6月期间，美国政府要求脸书提供20000-21000名用户的信息，位居榜首。

英国政府索取了2337名用户的信息。

美国政府禁止公开信息索取的准确数据，只能给出范围；其他国家的数据都精确到各位数。

首次披露

脸书的律师斯特莱齐（Colin Stretch）在报告中写道：“我们希望在目前围绕政府出于官方调查理由索取用户信息的恰当标准的辩论中，这份报告对我们的用户有所帮助。”

他表示今后将每半年公布一次此类数据，并希望将来能在报告中披露更多细节。

今年的报告没有提供信息索取理由的具体分类，只提供了索取次数和涉及的用户数；一次索取的信息可能包括数名用户。

报告中还给出了政府信息索取的成功率百分比。

英国政府向脸书提出的用户信息索取成功率为68%，美国政府的要求79%得到了满足。

报告显示，埃及政府提出的脸书用户信息索取成功率为0。

根据报告提供的清单，在截止今年6月30日的六个月里向脸书提出一次信息索取的国家和地区包括保加利亚、柬埔寨、香港、冰岛、日本、俄国、塞尔维亚和乌干达。

中国政府屏蔽脸书。

现实“可怕”

权益组织“隐私国际”（Privacy International）对脸书发表这份报告表示欢迎，但同时也表示了更广泛的关注。

该团体发表声明说，这份报告是公众期盼已久的，但它同时令人心生恐惧，而这种恐惧与脸书本身无关。

声明说，自从斯诺登披露美国情报机构监听监控的文件“掀起面纱”，暴露出政府搜集公众信息的真相，人们自此看清了“可怕的现实 - 政府不一定需要依靠诸如脸书、谷歌和微软之类媒介来获得我们的信息”。

就在这份报告公布的前一天（26日），美国一个法庭裁定脸书因泄漏隐私而需 向有关用户赔偿共2000万美元。

脸书的“赞助故事”广告未经授权使用了61万多用户的个人信息，2011年遭5名用户起诉。

今年早些时候脸书向有关用户发邮件告知此事，回复邮件者可获得赔偿。

法庭批准赔偿金额为每人15美元。

来源：Facebook - 完整清单

* 得到部分或全部满足的要求占总索取次数的百分比。

（编译：郱书 / 责编：董乐）