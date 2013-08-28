分析：西方如果对叙利亚动武有何选择？

Image caption 美国海军的舰艇已经调动到地中海东部，进入了对叙利亚打击的范围之内。

在英美着手准备之下，似乎对叙利亚动武的可能性越来越大，如果成真，他们会采取什么做法？

首先看一下西方所能够动用的资源和装备包括了些什么。

攻击能力

美国现在已经把地中海舰队的部分军舰调往地中海东部，里面可能包括了具备导弹发射能力的潜艇。

舰队本身就包含了4艘具备发射巡航导弹能力的驱逐舰，英国海军在当地则有一艘直升机航母以及两艘护卫舰。

一样具备导弹发射能力的英国海军特拉法加级潜艇也可能用于发动攻击。

在空中打击方面，除了美国部署在地中海的尼米兹号、杜鲁门号两艘核动力航母之外，英美也可能使用在土耳其与塞浦路斯境内的空军基地。

法国空军也可能参与空中攻击叙利亚境内目标，除了法国航母戴高乐号正在法国南部整备之外，驻防在阿联酋的法国新一代飚风战斗机也可以参加攻击任务。

至于调动地面部队发动攻击这个可能性，目前似乎并非实际选项之一。这是因为如果派遣地面部队的话，很可能就会成为伊拉克与阿富汗一样、需要长期承诺的军事行动。

选项和代价

美国打算如何动武？从7月中旬美国参谋长联席会议主席邓普西回复美国参议员卡尔·列文的信函中，我们可以看出一些端倪。

第一个选择是“有限度的对峙攻击”，这就是部分人士所说的“惩罚性攻击”。目的是让阿萨德总统领导的叙利亚政府注意，而且未来不要动用化学武器。

实际的做法就包括攻击叙利亚境内的政府军目标或者制造导弹等的武器生产工厂。但是攻击化学武器工厂会令人担心可能导致有毒物质泄露、在当地造成严重的伤害。

防空系统和指挥中心也有可能成为优先打击目标，因为这不但能显示西方的武力优势，另外在未来如果需要继续动武的话，还能够降低叙利亚的防卫和反击能力。

这种攻击无需派遣战斗机到叙利亚境内或者附近，而是在境外就能以发射巡航导弹达到目的。

第二个选择是加强支援叙利亚的反对派和反叛武装力量。

BBC防务记者马库斯在他的报道中说，实际上邓普西将军把这个选择作为他的第一选项。

其中将会包括向反叛武装提供训练和顾问，等于就是扩大目前西方国家直接、间接支援叛军的范围。

这个选项的问题是，叙利亚反对派和叛军派系众多、彼此分歧也大，还有就是叛军中作战能力最强的组织与西方眼中是“恐怖组织”的基地组织关系密切。

第三个选择是设立“禁飞区”，也就是不让叙利亚政府动用具有优势的空军来攻击反叛武装、空运补给被反叛力量孤立的地区。

此一选择的先决条件是必须先瓦解叙利亚的防空系统，另外就是得要派遣战斗机巡逻，击落任何在空中的叙利亚军机。

过去这一年来，曾经多次讨论实施禁飞区的方案，但是也是屡次不成。

叙利亚的防空系统在爆发内战之前涵盖范围相当广泛而且整合完备，虽然绝大部分是苏联时期的武器装备所构成，但是也已经有相当大的部分改用较为新型的俄罗斯造防空武器系统。

第四个选择是设立“缓冲区”，亦即在叙利亚境内设立“庇护天堂”，提供反叛武装整备和收容难民的地方，这个选项据说也曾经多次讨论、屡次不成。

设立此类的庇护区，有可能需要先设立局部的“禁飞区”，问题是如果叙利亚政府军向此类庇护区开火，西方国家又能如何？

另外一个想法就是设立“禁车区”，也就是在某个范围之内，禁止政府军的行动，但是这也需要有强大的空中武力，而且这也很容易被看成是发动全面战争的先兆。

第五个选择是控制叙利亚的化学武器，例如摧毁化学武器储藏库、占领主要生产或者储存设施，令叙利亚政府军无法有效调度使用化学武器。

问题是这种做法需要美国大规模干预、包括在无法预知任务结束时间的情况下派遣地面部队。

动武的后果

登普西的信函让人觉得他很不愿意采取军事行动，但是美国总统奥巴马将使用化学武器作为“红线”之后，情况业已改观。

现在看来，如果西方国家决定动武的话，采用前述第一个选择的可能性最大，也就是对叙利亚发动快速、直接的攻击。

但是随之而来的问题是，联合国武器调查员正在调查中，要什么样的证据佐证，西方国家才能有理由发动袭击？

还有就是动武在国际法上的合理性，这点极为重要，因为联合国安理会五常当中的中国和俄国坚决地反对对叙利亚使用武力。

但是最实际的问题是，动武之后会如何？能否让叙利亚内战平息？需要何种政策方能让叙利亚脱离内战、接近和平？西方动武之后，对改善叙利亚局势能有什么样的助益？或者是西方国家动武之后反而会令叙利亚的局势更加恶化？

（撰稿：威克、责编：李莉）