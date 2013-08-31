日媒笔下的华人教授朱建荣失踪案

Image caption 日本有影响力的周刊杂志8月推出了报道朱建荣案的特辑。

8月以来，在日本活跃的东洋学园大学华人教授朱建荣在上海神秘失踪、可能被捕的消息不胫而走，首先是时事通信社披露，随后共同社等其它多个主流传媒也依据各自的消息源追踪报道了，两周前出版的《周刊新潮》更以特辑的规模来详述目前被软禁的朱建荣被捕过程和原因等，使消息更成最近认识朱建荣和关注中日关系的在日中国人、日本人关切的话题。

BBC中文网记者以《周刊新潮》的报道，获得一位熟悉在日收集情报的中国人活动网的日本人确认了朱建荣因双重间谍罪被捕的可能性。

56岁的朱建荣是上海人，华东师范大学毕业后在上海国际问题研究所工作，1986年作为日本总合研究开发机构（NIRA）的研究员抵日，辗转几所日本学府后，1996年就任现职。

朱建荣可谓是在日本最常上各电视台解说中国政策、为中国辩解的在日华人，也被大小日本传媒视为中国的代言人。《周刊新潮》引述来自日本电视台的证言说，朱建荣每次出镜前，都会用手机联络中国大使馆，确认当天说的内容。

BBC中文网记者几年前欲出席在日华人教授组织研讨会时，也遭身为该组织领袖的朱建荣以敌视BBC的态度拒绝。

被捕的前兆

Image caption 日本网络上也有许多有关朱建荣案的议论。

综合这次各传媒报道，朱建荣7月下旬在上海浦东机场被带走，报道称有目击者，但被捕原因和罪名是什么，并没确切消息。

《周刊新潮》特辑报道以记者敲开东京郊外的千叶县柏市朱建荣的家门时，朱建荣的日本人妻子声嘶力竭地叫“请不要再触及这件事！”为开端，然后引述东洋学园大学公关部长相川彻人的话说：“大学8月1日从朱太太电话获悉朱教授7月17日至22日去上海出差后联络不上，看来朱教授平时去哪里、跟谁见面并不告诉太太”、“一周后朱太太又来电话说，得到朱教授在上海的弟弟联络，说朱教授生病住院，但基于朱太太要求别管，大学也就没去找”。

《周刊新潮》引述外务省官员的话说：“朱建荣这次抵达上海的次日7月18日下午4点就被中国国家安全部叫去”，据说这已是持续了两年的状况。

不过约两年前，BBC中文网记者获得上述熟悉中国人情报活动的日本人透露“中国政府已不满朱建荣形象过于鲜明，准备找个高明的替换”。

原因待解明

朱建荣被捕的消息在日本传开后，各种揣测四起。《周刊新潮》报道说，在日中国人之间传说朱建荣涉及了替中共高干洗钱、在日本代购高级房产，另一传闻是涉嫌双重间谍。

报道说，朱建荣其实96年起与日本外务省官员联络频繁，尤其是与外务省中国·蒙古课长石川浩司和前任垂秀夫“非常亲密”。对此石川说明“交换意见的时候，支付饮食费是当然的事，常识上也不该成问题”，但《周刊新潮》指出，石川接着说的话却意味深长：“作为课长来说，我没给过朱教授金钱，但超越我的范畴，日本政府整体怎样，我就不知道了”。

而《周刊新潮》最后引述《产经新闻》驻北京的记者矢板明夫的分析说，胡锦涛体制推进的亲日路线在钓鱼岛问题上受中国国内猛批后，习近平体制对日姿态发生戏剧性转变，以参拜靖国神社为例，过去中国只求首相、官房长官、外相不参拜，但今年中国召见日本大使抗议总务大臣参拜，就说明中国放弃了30年来的对日外交方针。基于此，外务省官员分析说，朱建荣的案子也可能会在9月日本购岛一年和9·18事件等中日领土、历史纠纷的季节里作为日本盗窃中国机密的新反日材料来公开。

月刊、周刊杂志在日本虽不算主流传媒，但善揭政客贪腐、艺人隐私，前首相田中角荣下台的丑闻就因一月刊杂志揭发。《周刊新潮》是日本有地位的周刊杂志之一，也不时揭政客丑闻导致政客下台。

（责编：萧尔）

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