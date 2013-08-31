奥巴马：美考虑对叙采取“有限行动”

美国总统奥巴马表示，针对叙利亚政府军被指涉使用化武，美国正考虑对叙采取“有限的、小范围行动”。

奥巴马强调，美国尚未对此做出“最后决定”，但已排除向叙利亚派出地面部队的可能。

美国国务卿克里引述美国情报机构评估说，叙利亚政府军上周在大马士革发动的化武攻击造成1429人死亡，死者包括426名儿童。克里形容这一攻击是“难以置信的恐怖”。

但叙利亚驳斥美方的说法“完全是撒谎”，并抨击叙利亚叛军应对化武攻击负责。

叙利亚总统阿萨德早些时候表示，叙利亚将对西方国家的“入侵”奋起自卫。法国总统奥朗德则再次重申他对美国立场的支持。

但叙利亚盟友——俄罗斯警告说，绕过联合国安理会采取任何单边军事行动的作法，都将违反国际法。

美国总统奥巴马在周五表示，8月21日被指发生在大马士革郊区的化武攻击事件“是对世界的挑战”，它“威胁了美国的国家安全利益”。

奥巴马说：“我们不能接受妇女儿童被大规模毒杀的世界。”

他指出，各国有责任确保禁止使用化武的禁令得到维持。

但奥巴马强调说，华盛顿正考虑对叙利亚“采取有限的、小范围行动”的可能，但美国不会向叙利亚派出地面部队。

（编译／责编：萧尔）

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