奥巴马对叙动武寻国会授权引发国际反应
- 2013年 9月 1日
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美国总统奥巴马在白宫说，他将会寻求美国国会讨论并表决对叙利亚动武，并说有信心会得到授权。各国对此作出不同反应。
美国国会议员对奥巴马的决定表示欢迎。
美国总统奥巴马宣布确定美国将对叙利亚发起军事打击行动，由他择机下令展开。他同时表示，他将寻求获得美国国会授权进行行动。
美国国会将在9月9日复会，就此事展开辩论。
叙利亚形容奥巴马的举动是犹豫不决和思想混乱
叙利亚外交部副部长穆克达德表示，美国对叙利亚的侵略也是对伊朗的侵略。他表示奥巴马是在争取时间，但是叙利亚已经为防止受到攻击做好准备。
叙利亚官方报纸形容奥巴马的决定是美国开始退却。
法国表示，在美国国会举行投票之前，法国不会对叙利亚采取打击行动。法国国民议会将在周三就对叙利亚动武议题举行辩论，但是没有就投票表决宣布具体日期。
英国财政大臣奥斯本表示，议会上周四否决政府议案之后，政府将不会就对叙利亚采取军事行动举行第二次议会投票表决。
阿拉伯联盟指责叙利亚政府最近发动疑似化学武器攻击，但是并没有公开支持对叙利亚采取军事行动。
美国一直敦促阿拉伯联盟对叙利亚采取强硬立场。
沙特阿拉伯和卡塔尔都在暗中采取行动，试图推翻叙利亚总统阿萨德，但是其他国家支持采取外交解决方案，其中包括埃及，约旦和黎巴嫩。
（撰稿/责编：路西）