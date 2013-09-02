在澳旅游者被鳄鱼围困两周后终于获救

Image caption 一名在澳大利亚小岛被鳄鱼围困两周的新西兰人终于遇救。

来自澳大利亚的报道说，在西澳大利亚一个小岛上被一条鳄鱼困了两星期的一名新西兰旅游者，终于回到安全地带。

救援人员唐·麦克劳德先生对澳大利亚广播公司ABC说，这名男子被困在岛上，是因为一条偷偷靠近的鳄鱼守着他，使他无法坐小划艇离开小岛。

麦克劳德先生说，星期六他看见西澳大利亚州附近的小岛--总督岛上有火光，这才救出了这名新西兰男子。

这名尚未公开身份的新西兰旅游者正要准备乘小划艇返回大陆，但立即得出结论，他不可能避开这条大鳄鱼的目光，安全离开总督岛。

因为这条鳄鱼一直在跟着这名新西兰男子，所以他最终只能放弃回大陆的希望，返回总督岛。

狡猾的老鳄鱼

麦克劳德先生形容说，这条围困新西兰男子的鳄鱼大约有6米长，他此前曾经多次见过这条大鳄鱼。

“有一次我看见它从我旁边飞快地经过，当时它正好露出水面，就在我的船边，我的船有6米长，它跟我的船一样长。”

麦克劳德先生转述这名新西兰男子的话说，他并不知道附近水域有鳄鱼，许多人缺乏这方面的知识。

麦克劳德先生对ABC电视台说，虽然由于偷猎，附近沿海地区的鳄鱼数量已经减少，但仍然还有几条年纪非常大的鳄鱼逗留在附近。

这些老鳄鱼非常狡猾，可以肯定，它们是在等待容易到手的食物，所以这名新西兰人真是非常非常的幸运。

麦克劳德先生还告诉电视台，因为这名新西兰男子有水喝，所以才坚持了这么长时间——两星期，当救援人员找到他时，他只是有点苦恼和担忧而已。

上星期，澳大利亚北领地的一名男子在参加一个生日聚会时喝醉了，跑到河里游泳，结果被一条鳄鱼吃掉。

（编译：嵇伟 责编：尚清）