巴西和墨西哥总统电邮“曾遭美国拦截”

Image caption 美国总统奥巴马2012年4月会见巴西总统罗塞夫

英国《卫报》专栏记者格伦·格林沃尔德在巴西电视台爆料，巴西总统迪尔玛·罗塞夫和墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托的电子邮件曾遭美国国家安全局拦截偷看。

格林沃尔德的情报来自美国前国家安全局雇员爱德华·斯诺登。

巴西表示，截取网络信息将是对巴西国家主权的侵犯，而墨西哥则要求对有关指称展开调查。

巴西参议员厄杜阿多·苏普利斯向BBC表示，绝不能允许美国情报机构，或者美国政府的雇员监视任何巴西公民的行踪。

巴西和墨西哥政府都分别召见美国大使。墨西哥要求“全面调查”，查清究竟是什么人要为监听总统承担责任。

今年7月，巴西报纸曾经报道说，美国控制了网络信息以及巴西全境的电话信息。

格林沃尔德在巴西电视台指出，斯诺登透露的秘密情报显示了美国特工如何监视巴西总统助手之间的通讯。

根据有关的报道，美国国家安全局还利用软件渗透进入巴西总统罗塞夫所浏览过的网页内容。

巴西总统办公室表示，总统将与高级官员们开会讨论这一问题。

BBC在巴西的记者说，巴西一直怀疑美国出于商业利益监视政府部门的通讯。

格林沃尔德今年6月首次报道了斯诺登透露的美国“棱镜”窃听活动，之后他又针对美国和英国当局的监听计划撰写过一系列的报道。

上个月，格林沃尔德的同性伴侣在英国伦敦希思罗机场被扣押9个小时，在英国和全世界范围都引起了关注。

格林沃尔德说，拘押他的伴侣等于是“仗势欺人”，目的在于“威胁恫吓那些敢于揭发的人”。

而英国政府辩解说，警方如果认定某人“藏有高度敏感的盗窃情报”，完全有理由采取行动。

（撰稿：罗玲 责编：董乐）