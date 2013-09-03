微软54亿欧元收购诺基亚手机部门
- 2013年 9月 3日
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美国电脑巨头微软星期二（9月3日）宣布将以54.4亿欧元（72亿美元）价格收购诺基亚手机业务部门。
预计有关并购案将在2014年第一季度完成。
诺基亚在2011年成为微软合作伙伴，开发基于微软手机系统的新产品。
美国市场研究公司AdDuplex8月公布的最新数据显示，诺基亚控制了超过85%的Windows Phone 8手机市场。
相信微软收购诺基亚手机部门后将投入更多资源开发Windows生态系统，以与目前智能手机市场两大巨头苹果以及三星竞争。
诺基亚总裁艾洛普和微软总裁鲍尔默发表联合声明称，微软收购诺基亚手机部门“标志着一个革新创举的新时刻”。
声明称，相信有关发展将“为更多人们带来世界上最具创新的智能手机”，并“重写移动领域的疆界”。
（撰稿/责编：伊人）